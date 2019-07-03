杰和科技推出GSM 3.0系统 发力边缘存储

北京时间6月30日，杰和科技GSM 3.0操作系统发布会在北京兴基铂尔曼酒店圆满举行。

北京时间6月30日，杰和科技GSM 3.0操作系统发布会在北京兴基铂尔曼酒店圆满举行。相比GSM 2.0系统，本次发布的GSM 3.0系统在功能、安全等各方面均有提升，并可适配杰和全线NAS存储服务器，为企业提供高效经济的边缘存储解决方案。

5G、AI、大数据、云计算等技术的发展推动着物联网时代到来。百亿级终端设备的连接则使得数据洪流涌向边缘侧。IDC数据显示，未来几年内全球45%的数据将在边缘侧完成存储、处理和分析。这便是杰和GSM 3.0操作系统所要解决的问题。



发布会现场

借助杰和NAS存储服务器，杰和GSM 3.0实现了数据存储和业务应用的一体化集成。这一综合平台可帮助企业实现数据在边缘侧的存储、管理及应用，有效降低对云端服务器和网络带宽的依赖。



杰和科技产品运营部副总监郑茹冰

GSM全称Giada Storage Management，在开源的Linux平台二次开发而成。GSM 3.0则是杰和为自家NAS存储服务器提供的第三代管理系统，在传输、管理及安全方面均优于GSM 2.0系统。

具体而言，在传输性能上，以适配GS40 NAS存储服务器为例。无论是在100Mbps还是1Gbps网络环境下，搭载GSM 3.0系统的GS40 NAS在SMB上传/下载、FTP上传/下载、iSCSI上传/下载应用上，性能均不逊色同类产品。且在盘内复制、RAID 5重组时间及负载占用上还优于同类产品。

在管理应用上，杰和GSM 3.0提供完善的数据备份、快照、实时同步及多种权限控制功能。如在权限控制上，提供通用权限控制、专用权限控制及下载权限控制三种模式，权限设置可精准到单个文件。

同时，相比GSM 2.0，杰和在GSM 3.0中引入了多种算法加密功能，如支持des3、aes256等10种主流算法加密，并提供简单实用的防火墙功能及完备的杀毒功能，如支持手工单次杀毒、定时杀毒，指定文件杀毒、全盘杀毒，隔离病毒文件及直接清除病毒文件。

此外，杰和GSM 3.0也支持广域网访问、多终端访问、VPN、企业邮件及远程升级等功能。

据悉，这一边缘存储解决方案已广泛应用于中小企业文件存储、共享、OA、ERP等应用，同时可满足政府、医疗、金融等各行业数字化存储需求。