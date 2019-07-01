IDC：2019年第一季度全球融合系统市场表现强劲

据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2019年第一季度全球融合系统市场收入同比增长19.3％至37.5亿美元。

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2019年第一季度全球融合系统市场收入同比增长19.3％至37.5亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“超融合基础设施仍然是融合系统市场的主要增长动力。运营复杂性的降低、易于部署、在混合云环境中出色的适应性继续推动着超融合基础设施在广泛的客户和工作负载中被采用。”

融合系统市场细分结果

IDC将融合系统市场分为三个部分：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。2019年第一季，认证参考系统与集成基础设施市场收入为14亿美元，同比增长9.0％，占融合系统总收入的36.6％。集成平台的销售额同比下降13.3％，收入为5.56亿美元，占融合系统市场总收入的14.8％。超融合系统销售收入同比增长46.7％，收入为18亿美元，占融合系统总市场的48.6％。

IDC通过两种方法对超融合系统市场中的技术供应商进行排名：通过超融合解决方案的品牌或提供核心超融合功能的软件所有者。

从超融合系统市场品牌角度来看，戴尔是该季度最大的供应商，收入为5.867亿美元，市场份额为32.2％。 Nutanix的品牌收入为2.557亿美元，占整个超融合基础设施市场的14.0％。HPE、思科和联想分别以8350万美元、8226万美元和7240万美元的收入并列第三，市场份额分别为4.6％、4.5％和4.0％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。

从该市场的软件所有权角度来看，该季度VMware超融合软件的系统收入为7.507亿美元，占整个市场的41.1％。运行Nutanix超融合软件的系统收入为5.265亿美元，占整个市场的28.9％。这两项金额均代表所有HCI软件和硬件的销售额，无论其品牌如何。