英飞凌有意斥资100亿美元硅谷半导体公司Cypress

德国半导体制造商英飞凌科技公司（Infineon Technologies AG）即将收购硅谷半导体设计和制造公司Cypress。

德国半导体制造商英飞凌科技公司（Infineon Technologies AG）即将收购硅谷半导体设计和制造公司Cypress。

彭博社援引知情人士的话说，这笔交易可能会在周一公布，收购价格接近100亿美元（其中包括债务），也就是Cypress价格在每股23美元至24美元之间，截至周五纳斯达克交易所常规交易结束时，Cypress股票价格为每股17.82美元，市值为65.1亿美元，意味着如果收购发生的话，股东将得到不错的溢价。

就在彭博社报道Cypress正在“探索战略选择”的消息之后Cypress的股票在5月29日有所上涨。2017年Cypress卷入了一场代理权争夺战以及与创始人和前任首席执行官T.J. Rodgeers的其他问题中。

Cypress拥有悠久的历史，成立于1982年，致力于设计和制造高性能、混合信号的可编程半导体产品。Cypress的产品包括可编程片上系统产品、电容式感应和触摸屏解决方案、通用串行总线控制器、无线USB、CyFi低功率射频、可编程时钟和缓冲器。此外，Cypress还提供通信产品、外设控制器、双端口互连、可编程逻辑器件和电源PSoC，以及面向专业视频市场的一系列交换机、电缆驱动程序和均衡器。

Cypress的竞争对手包括Microchip Technology、NXP Semiconductor NV、Renesas Electronics和Micron Technology。

这些竞争对手颇为引人注目，因为过去几年中他们一直身处重大整合收购的前沿。Microchip在2018年3月以83亿美元收购了Microsemi公司，NXP在5月以17.5亿美元收购了Marvell Technology Group的无线连接业务部门，Renesas在2月以67亿美元收购了Integrated Device Technology，Micron在1月以15亿美元收购了英特尔的IM Flash Technologies股份。

在这种背景下，英飞凌购买Cypress的消息一点也不令人感到意外。企业希望削减成本和为下一代计算应用做好准备的意愿，推动着计算机芯片行业的整合浪潮。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead曾在3月表示：“摩尔定律推动这小型分立的芯片整合为更大的芯片，这推动着行业的整合。”

有史以来最大规模的——同时也是半导体行业最大规模的——收购尝试是高通对NXP提出440亿美元的收购要约，但是7月中国监管机构宣布批准延迟之后，这项交易最终取消了。