NetApp收购以色列数据保护初创公司Cognigo

据以色列媒体今天报道称，数据存储厂商NetApp悄然地以7000万美元价格收购了一家名为Cognigo的初创公司。

据以色列媒体今天报道称，数据存储厂商NetApp悄然地以7000万美元价格收购了一家名为Cognigo的初创公司。

NetApp没有正式发布任何消息，但是Cognigo方面首先是在Twitter上证实了此事，后来首席执行官Guy Leibovitz在LinkedIn上发布博客也证实了。

Cognigo总部位于美国新泽西州，在以色列特拉维夫设有研发中心，主要是面向那些需要遵守欧洲通用数据保护条例（GDPR）等法规的企业销售数据保护平台。该平台利用自然语言处理和其他基于人工智能的技术，根据法规要求对特定类型的数据进行分类，它支持以结构化和非结构化格式在云和本地环境中存储数据。

Cognigo是Leibovitz于2015年8月成立的，目前已经通过两轮独立融资筹集了1090万美元。Crunchbase估计Cognigo的年收入约为500万美元。

最先报道这一消息的Globes表示，NetApp与Cognigo已经合作多年，因此这次收购并不出人意料。Cognigo的35名员工将加入NetApp的以色列研发中心，该中心目前有大约80至90名员工，是NetApp 2008年以1.2亿美元收购另一家以色列公司Onaro时成立的。

NetApp计划利用Cognigo的技术扩展Cloud Volume ONTAP数据管理软件，增加“AI驱动的合规解决方案”，Leibovitz在他的LinkedIn博客文章这样表示。

“这个决定是苦乐参半的，但我确信这是正确的选择。我们在很短的时间内实现了每个创业公司都渴望实现的退出速度，我们几乎每个季度的收入都增长了两倍，客户数量快速增加，客户包括全球顶级的银行、保险和媒体公司。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，NetApp正在通过屡试不爽的、经过验证的收购策略，让自身转型为软件服务提供商。

Mueller表示：“Cognigo用于确保数据合规性的AI功能很有意思，如果整合得好的话，Cognigo将帮助NetApp更快地进入市场，特别是在像欧洲这样合规敏感的市场。”