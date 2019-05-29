 云时代该选云灾备，阿里云发布新一代云灾备解决方案

阿里云日前发布了新一代企业级云灾备解决方案，采用了国内首个磁盘级数据持续复制技术，同时支持混合云和跨云的多平台融合架构，为企业提供全面的灾备能力。

灾备正在成为越来越多的企业IT系统的一个必不可少的环节。尽管这份钱花得不甘心，但又是必不可少的，因此，在确保IT系统安全和可用性的前提下降低开销是CIO们共同的心愿。而云灾备时代的到来，给这些CIO带来了希望。

一直以来，企业都知道灾备的重要，实践中，还是有很多企业最终并没有真正部署灾备方案，导致出现系统故障时，影响了业务的运营，这样的例子不胜枚举。其中很大一部分原因在于，传统灾备不仅投资大对运维人员的要求高，不是一般企业能够承受的。

依托云的弹性、云的全球化部署的能力以及运维简单、成本低等诸多优势，云灾备大大降低了灾备门槛，已经是灾备行业的发展趋势。根据Gartner预计，到2020年90%的容灾会在云上。

“传统灾备主要存在以下问题：重资产、复杂的实施和运维、低资源利用率、可靠性差。” 阿里云智能技术战略总监陈绪表示。

阿里云智能技术战略总监陈绪

阿里云推出的全新一代云灾备解决方案完全改变了人们对灾备的认知，这几款解决方案包括文件型灾备、应用容灾型、应用容灾关键业务型等几种，与传统灾备方案相比，它们的共同特点是省钱、省力、省时、省心，实现一键容灾，而且能够满足企业级灾备系统的如下要求：

1.快速恢复的能力。在可以接受的时间和可以允许的数据损失范围尽快恢复业务的运行。

2.实战的演习模式。灾备系统是为故障准备的，一般用不着，也正因为一般用不上，所以关键时候是否用得上，很多时候心里并不太有底。作为一个好用的灾备系统必须经过类似实战的演习。

3. 有弹性。在业务正常情况下是最细颗粒度灾备，负载是最低的。一旦你出了问题，云的弹性就会显现出来，要能提供同样能力的计算、网络和存储。

4. 极高的数据可靠性。数据可实现加密传输和加密存储。

此次发布的企业级云灾备解决方案来自阿里巴巴IT基础设施云化的灾备经验，完全省去灾备机房的建设规划，大幅节约建设成本与软硬件运维成本。 该方案采用了国内首个磁盘级数据持续复制技术，同时支持混合云和跨云的多平台融合架构，为企业提供五大能力：用户数据中心和公共云的相互容灾；业务不停机，完成容灾演练；首个云原生支持弹性容灾，只需部署最低负载；一键容灾快速恢复，RTO、RPO可达秒级；完善的数据加密体系，保证数据的极致安全。

例如，在部署容灾方案时，企业IDC和阿里云之间可以智能接入网关（SAG）以专线或者互联网方式互通；通过数据传输服务（DTS）在云上构建IDC数据库的灾备实例，实现业务的热迁移，最终对不同类型的业务实现快速业务切换和数据恢复。

“阿里云企业级云灾备的能力是一个全方位的能力，它不是一个点，有网络、有数据库、有存储。尤为重要的是，它源于我们阿里多年的IT实战经验，特别是‘双十一’这样的大战历练。”陈旭表示。

凭借多层次防护、跨区域容灾等能力，阿里云已连续三年入选Gartner全球云存储魔力象限，并被列为全球领导者。在数据安全领域，作为亚洲合规资质最全的云服务商，率先发布《数据保护倡议书》，是首个提出“绝对不碰客户数据”承诺的云厂商。

在发布会上，阿里云还宣布推出“先行者计划”，免费提供10万台智能接入网关设备，让更多企业像使用互联网一样，便捷、低成本、安全地使用灾备服务，保证业务永续。