西部数据亮相世界智能大会，赋能数据助力智慧城市建设

西部数据全球高级副总裁Steven Craig在5月17日下午的第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会上分享了《存储从边缘到云端，数据赋能 智能领先》的主题演讲。

2019年5月16-19日，第三届世界智能大会在天津举办。来自中国、美国、英国、德国、日本等40多个国家和地区的1400多名专家学者、企业负责人，开展了智能科技前沿领域的交流和对话。提供创新的存储技术和解决方案厂商西部数据在大会上基于全系列产品构建了丰富的解决方案展区，同时西部数据全球高级副总裁Steven Craig在5月17日下午的第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会上分享了《存储从边缘到云端，数据赋能 智能领先》的主题演讲。

他表示数据的爆炸式增长正在加速生态智慧化演变。整个数据体系处于“始于边缘 存在中心”的趋势。Steven Craig主要分享了西部数据的硬盘和固态硬盘产品，从嵌入式和移动存储产品到平台整体解决方案来支持智慧城市建设过程中对于边缘到云端的数据智能管理。

同时他提到海量数据在各个领域的应用，包括5G、人工智能等技术应用。他认为5G将驱动数据分布式存储，人工智能正在成为个人边缘应用的焦点。到2025年，超过1万亿的边缘终端设备会创造超过11万亿美元的价值。

数据成为智能城市的核心

Steven Craig认为数据是智能城市的核心，全球正在迎来一个智慧城市的时代，而新的物联网应用和设备，如传感器，安全摄像头等，正在利用万物互联、大数据和数据分析引领着这个时代。海量的物联网设备数据正在快速生成，但仅靠这些数据并不能创造智慧城市，还需要通过智能分析为智慧城市的数据架构提供更多价值。

在智慧城市中，数据分析可以在本地，边缘或集中在数据中心或云中执行，这将有利于人们的边缘计算和使用人工智能（AI）和机器学习（ML），西部数据可以帮助智慧城市通过分析大量传入的数据，从而获取有效信息。

在采访中，Steven Craig表示大数据，云存储和人工智能逐渐成为新的市场标准。西部数据基于这些新的标准为智慧城市提供了多种存储解决方案组合，对于那些对性能、耐久性要求高，希望以较低的TCO实现大容量数据共享的需求，西部数据提供的存储解决方案以高可靠性和专用性，同时西部数据专为人工智能设计的WD Purple HDD可以适应人工智能摄像头的存储需求。并且西部数据一直和行业领先的合作伙伴一起为“智慧城市”建设贡献力量。

四大主题展示尽在世界智能大会

在2019世界智能大会四天活动中，西部数据在其展位上展示了4大主题，让参会嘉宾全面了解其从终端到核心的存储解决方案。

在快速计算领域，西部数据展示了一系列新款的SSD产品，以及支持高速运行以及大容量存储的尖端技术，来满足企业对于高性能、可拓展且灵活的、以数据为中心的基础设施部署。

同时西部数据也展示了企业级产品，如Ultrasta系列HDD和SSD，以及JBOD / JBOF平台等可以满足更高的数据存储需求的存储解决方案。

而在安防监控领域，除了在后端服务器中用于满足监控分析需求的Ultrastar HDD系列以外，西部数据还展示了其采用专属的AllFrame AI技术的西部数据WD Purple硬盘，以及新款WD Purple SC QD312高耐久度microSD存储卡来支持实时视频存储及分析，进一步深化了公司从终端到核心的产品组合概念。

现场还有专为工业应用、车载嵌入式存储而设计的嵌入式闪存盘展示，具有高耐久性和高容量的特点。

西部数据拥有全面的存储解决方案

西部数据无论在行业广度和深度维度下都处于一个领先地位。从广度方面，西数拥有广泛的产品组合，涵盖了终端到核心——从嵌入式闪存盘到PB级云对象存储系统的存储解决方案。从深度来说，西部数据是一家技术导向的公司，拥有超过17,000项全球专利和行业内的垂直整合能力。同时，还有独家的技术研发团队与最新的人工智能和云计算等方面的发展保持一致，基于多种核心技术比如3D NAND和HelioSeal HDD，帮助了西部数据成为存储行业的领导者。

“我们有自己独特的能力，使我们能够调整和优化一个完整的技术生态系统，为客户提供卓越价值。通过将创新范围扩展到软件、加工、互联、存储、机械和制造学科，我们从芯片到系统的垂直整合能力让我们可以提供为某一领域专门构架的产品，其性能、可靠性、总体拥有成本和耐久性方面，都是契合当今和未来以数据为中心的环境所要求的。” Steven Craig最后采访中表示。