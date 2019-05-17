IDC：连续三年增长之后2019年半导体收入将下滑7.2%

根据IDC半导体应用预测报告的最新更新预测显示，全球半导体收入在经过了连续三年增长、2018年同比增长率达到13.2％之后，2019年收入将下滑至4400亿美元，相比2018年的4740亿美元减少了7.2％。

根据IDC半导体应用预测报告的最新更新预测显示，全球半导体收入在经过了连续三年增长、2018年同比增长率达到13.2％之后，2019年收入将下滑至4400亿美元，相比2018年的4740亿美元减少了7.2％。报告还预测，到2020年半导体收入将有所恢复，2018年年到2023年期间的复合年增长率（CAGR）为2.0％，到2023年达到5240亿美元。

在经历了强劲需求和DRAM及NAND平均销售价格（ASP）的多年增长周期之后，去年底该领域出现了供应过剩的态势，而且还将在2019全年和2020年持续下去。尽管2018年第四季度充满挑战，但2018年全年DRAM和NAND内存市场分别增长至990亿美元和550亿美元，同比增长率分别为36％和12％。整个半导体市场（不包括DRAM和NAND）同比增长8％。预计2019年非内存类半导体将增长1％，达到3190亿美元。预计2019年年和2020年DRAM和NAND将有所下滑。

内存市场的强劲表现，不仅让三星成为位列第一的半导体制造商，也让内存制造商占据了前四大半导体企业中的三席。整个市场的收入集中度也在不断提高，前十大企业占据了半导体市场62％的份额，而2017年为60％，2016年为56％。

IDC预测，随着中美贸易战的明朗化，市场整合将开始加速。今年到目前为止，已经有6笔笔重大的并购交易公布，以及英特尔的大规模业务剥离。IDC预计，2020年和2021年传感器、连接、汽车、人工智能和计算机视觉市场将有更多动作，因为提供商们希望实现更大幅的增长并进入新的市场。

IDC半导体项目副总裁Mario Morales表示:“目前市场低迷主要是受到中国需求的广泛疲软以及一些主要市场（包括汽车、移动电话和云基础设施）过剩库存消耗的影响。我们预计今年第三季度末市场将走到低谷， 然后库存和需求开始逐步复苏。云基础设施投资、5G移动设备、WiFi 6采用、Smart NIC、汽车传感器、AI训练加速器、边缘推理SoC对于2020年及之后的增长预期将是有帮助的。”

2018年，汽车市场和工业市场（不包括内存）分别增长4.8％和7.8％。IDC半导体研究经理Nina Turner说：“虽然电气化、信息娱乐和先进驾驶功能使得汽车半导体内容增加，但2018年汽车销量的下降降低了汽车半导体的整体增长。今年经济减速和汽车销量下滑将继续给汽车半导体市场带来压力。但是，长期趋势仍然是不变的，汽车市场仍然是预测期内强劲的增长动力之一，半导体内容和自动驾驶设计技术将推动该市场实现3-4倍于整体市场的增长。”

IDC半导体应用预测（不包括内存）的其他重要发现还包括：

- 虽然计算行业在2017年和2018年经历了强劲的增长，但报告预测，今年计算行业半导体收入将下降5.1％，2018年到20123年预测期内的复合年增长率为1.3％。计算领域的两大亮点是x86服务器和固态硬盘，2018年到2023年期间的复合年增长率分别为11.3％和9.8％。

- 今年移动无线通信领域的半导体收入将同比增长1.8％，2018年到2023年期间的复合年增长率为4.8％。随着5G手机在2020年开始发力，4G手机的半导体收入将有所放缓，前者将在未来十年步入主流。移动设备中的RF子系统将继续推动收入的增长，这种系统将继续支持更复杂的天线以及手机频段的增加。

- 随着消费者物联网设备和家庭自动化继续扩大发展，2018年到2023年期间消费半导体市场的复合年增长率将达到6.4％。互连设备将继续推动边缘位置传感器和处理能力的增加。