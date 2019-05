2019戴尔科技全球大会观察：戴尔科技回来了！

美国时间4月29日-5月1日在拉斯维加斯举办的2019年戴尔科技全球大会,有15000人参加,参会的个人感受是2019年开始将是戴尔科技的新的“元年”。

至顶网拉斯维加斯#DellTechWorld现场报道:在戴尔科技重新上市后,其公布了2019年财报, 显示全年净营收906.21亿美元,而2018年为790.4亿美元,同比增长15%。这么大的增幅,对于一个巨无霸企业来说非常不容易,但是从2019戴尔科技全球大会上传来的信息看,戴尔科技的发力才刚刚开始!

未来是创造出来的

美国时间4月29日-5月1日在拉斯维加斯举办的2019年戴尔科技全球大会,有15000人参加,参会的个人感受是2019年开始将是戴尔科技的新的“元年”。回到2015年10月戴尔670亿美元并购EMC,没有人想到戴尔科技引领旗下的Dell、DellEMC、VMware、pivotal、Secureworks、RSA、Virtustream会取得这样的成绩。从收购到现在看衰的不少,看好的也有。但是看准确的可一个也没有。

看衰的是没有看到今天的随着物联网、5G、AI技术的发展,数据的利用、数据的作用还远远没有深挖其中的价值。

看好的只是简单的看到戴尔与EMC之间的互补关系。

到了今天,在2019年4月29日,在2019年戴尔科技全球大会上。三年来不断融合、不断打磨的新的戴尔科技出现。

戴尔科技从中走过多少破折,我们不得而知。但是戴尔科技集团全球资深副总裁、戴尔易安信大中华区企业解决方案总经理曹志平在和媒体沟通中说的一句话,给我的印象深刻。或许是戴尔科技走到今天的一个因素。“每个企业都有缺点,但是戴尔科技纠错能力最强。知道错误,马上纠错。”

就像文章开头谈到的2018年戴尔科技取得的成绩一样。通过大会,戴尔科技致力于为企业数字化转型提供一个灵活、坚固、安全、高效的IT基础平台。

2019年戴尔科技全球大会上,戴尔科技的整体战略已经非常清楚。至顶网认为如果把整个战略比作坐标的话。横轴是让所有产品实现一个Dell Technologies cloud平台来为企业提供数字化转型的好工具。纵轴是围绕戴尔科技边缘到核心到云的整个产品线进行创新。

Dell Technologies cloud 是云又大于云,是让为了更好地云体验

当拉斯维加斯上宣布Dell Technologies Cloud,我的第一反应是公有云?是与AWS、阿里、AZURE同台竞技?但是听完戴尔科技产品和运营副主席Jeff Clarke与VMware CEO Pat Gelsinger共同宣布的Dell Technologies Cloud平台的策略时候,才明白戴尔科技是要“让天下没有难用的云”。

Dell Technologies Cloud是为了企业在使用混合云的时候,能够获得一种体验,就是企业只关心业务,而没有感觉到业务磕磕绊绊的行为。

今天混合云包括企业业务在公有云、私有云和本地数据中心。如何实现客户统一的体验。

戴尔一方面实现数据中心现代化构建方案,包括HCI,包括存储解决方案,一方面积极与公有云合作,在公有云上打造私有云。比如与AWS、 IBM合作,打造的VMware cloud onAWS。比如在大会上最新宣布的与微软合作打造VMware cloud on Azure。VMware和微软在虚拟机管理领域是有直接竞争关系的。双方的合作时将基于VMware基础设施管理软件引入到azure上,推出一个名为Azure VMware Solutions的联合软件包,让VMware所有的核心产品都可以在微软Azure平台上使用。这样azure上就能提供完全原生、支持和认证的VMware云基础架构。

这样的合作对双方都是有利的。企业目前采用混合云的主要需求,就是打通私有云和公有云的数据无缝流动。VMware面临着过去多年采用VMware客户需要上云的服务需求,一方面上云的企业又需要一个像本地数据中心一样的系统性能、安全性、稳定性需求。对于微软来讲,基于Microsoft Azure公有云打造的 Stack混合云解决方案是Azure公有云在本地数据中心的延伸,因为使用相同的 Azure Resource Manager 应用部署模式、自助服务门户和 API,保证与Azure公有云一致的体验。这对于将要采用Azure公有云或已经采用公有云未来要构建混合云企业来说是一个不错的选择。所以说双方的合作是一种互相补充的过程。

VMware Cloud成为戴尔科技核心产品

VMware Cloud是此次戴尔科技云平台中的核心部分。基于戴尔易安信的VMware Cloud,它将为客户的本地数据中心提供简单,更安全和可扩展的基础架构服务。该服务采用VMware的高性能计算,存储和网络软件,由VMware vSphere,vSAN和NSX运行,运行在Dell EMC VxRail超融合基础架构上,由VMware全面管理,使客户能够专注于业务创新和差异化。

VMware Cloud实现将公共云简单性,灵活性和经济性与本地基础架构的安全性,控制和性能相结合。以解决当今的多云环境问题,并推动从数据中心到云端的混合云运营。将大大简化客户体验,使他们能够以最大的灵活性和效率快速使用云服务。

同时基于戴尔易安信打造私有云,让云更简单

当VMware Cloud与戴尔易安信结合之后,就能为企业提供新的VMware Cloud on Dell EMC的服务。通过与戴尔易安信明星产品VxRail超融合紧密集成,可将企业的数据中心连接到众多公有云服务,从而通过混合云控制平面实现应用的简化和数据可移植性。

VMware Cloud on Dell EMC实际上是一种基于订阅的数据中心即服务产品,捆绑了由vSphere和vSAN支持的VMware计算、存储和网络软件,让企业组织能够在自己内部数据中心就可以使用不同类型的云基础设施。

其控制平面将为管理员提供所有内部部署系统的可见性和管理,包括监控其机架的运行状况,跟踪VMware工程师解决服务问题所采取的步骤,以及端到端自动修补和升级系统。基于订阅的服务将提供类似云的灵活消费和支付选项。

大会上首提混合云三大法则,为混合云发展提供理论

在2019年戴尔科技全球大会上,VMware首席执行官基辛格首次提出构建混合云三大法则,物理法则,经济法则,本土法则。

对于三大法则,戴尔易安信专家许良谋给出解释:the three laws of hybrid cloud:

法则一:the laws of physics (常规应用需要低延迟反应效率,本地的私有云反应速度胜于远程公有云),

法则二: the laws of economics (公有云的带宽费用不容小觑,本地私有云的带宽使用率费用更可控),

法则三: the laws of the land (有些关键数据因法规原因不可离开公司或国家领土范围,也不可以随意把全部数据放在外面的公有云里)。

这三大法则直接影响着混合云的发展和部署。

边缘到核心到云,戴尔科技的产品技术创新拉开帷幕

在峰会上,演讲嘉宾们多次提到,端、核心和云。可以说从边缘到核心再到云端就包含了戴尔技术产品组合的全部内容。

在端的方面戴尔科技的战略是戴尔科技集团统一工作空间(Unified Workspace)。统一工作空间(Unified Workspace)集成了戴尔设备与服务、VMware和Secureworks的方案,帮助企业解决终端用户的主要痛点,让企业专注于转型。戴尔科技集团统一工作空间(Unified Workspace)还集成了微软的软件,客户将从Microsoft 365、VMware Workspace ONE、 Dell Provisioning 和Dell Deployment Services的无缝衔接中受益,助力全球领先的现代化IT部署,提高终端用户生产力。

简单说就是,Unified Workspace核心之一是终端设备智能化,一个用户在使用IT设备的时候,自动智能的推荐你需要的应用软件或者设备。你不用的的时候,就消失,用的时候就出现。

就像戴尔科技集团副董事长、产品与运营总裁Jeff Clarke说:“设想有一套智能解决方案,它可以根据员工使用IT设备的情况推荐其所需的特定设备和应用软件。并预先配置设备、预装好所需应用和安全功能,然后把这些个性化设备直接交付给终端用户。全程无需公司IT部门接触设备。”

以我们最熟悉的笔记本为例。在戴尔科技集团统一工作空间中,工作笔记本必不可少,大会上发布的第10代Latitude产品组合针对新的戴尔技术统一工作空间进行了优化,同时为消费者提供无忧无虑的即时工作体验。从Latitude 7000系列提供速度,安全性和智能设计。

新的Latitude包可在一小时内提供高达80%的电池充电,仅需20分钟即可充电至35%。同时通过创新的显示屏设计和应用优化,在使用时最大限度地减少电池消耗,令人印象深刻的20小时运行时间。同时更智能比如7000系列,能够实现当电脑的拥有者走进电脑一米之内,电脑会自动开机。更安全,近80%的人认为在他们的工作PC中内置安全功能有助于保持公司数据的安全。为了解决这些问题,笔记本电脑增加了新的企业级安全层,为用户节省了记住密码的麻烦,并提供了闪电般快速,安全的登录。许多新的Latitudes现在都可以配备内置于电源按钮和支持Windows Hello的红外摄像机的指纹识别器,以实现更可靠的生物识别身份验证

数据旅程从边缘开始

在边缘创新上,戴尔易安信推出全新的SD-WAN Edge。由VMware提供支持的全新戴尔易安信 SD-WAN Edge是一个集成平台。戴尔科技希望通过改变广域网(WAN)边缘,来帮助客户真正实现现代化和发展所需要的WAN,以满足新的混合云世界的苛刻要求。

推出Dell EMC PowerSwitch产品组合

Gartner Peer Insights于2019年获得数据中心网络客户选择奖,该公司领先的开放式网络交换机产品组合正在更名为戴尔易安信 PowerSwitch。戴尔易安信 PowerSwitch从命名来看就支持海量数据流量,帮助现代企业从边缘、核心到云的所有节点连接。

DellEMC PowerSwitch S5200-ON是第一款具有新产品组合名称的交换机系列,其性能比以前型号高出2.5倍,并包括专为HCI环境设计的首款半宽版本。它提供新的12端口和24端口选项,可提供低密度,低成本,高性能的架顶式连接,是边缘,存储和HCI实施的现代化,自动化和转换网络的理想选择。

核心数据中心产品不断涌现

在2019戴尔科技全球峰会上,戴尔科技继续展示其在现代化的IT基础架构上的创新。包括存储,数据管理和数据保护解决方案,在核心数据中心上,戴尔科技认为新技术新应用背后是IT基础架构。包括戴尔易安信云存储服务,融合了戴尔科技在存储,计算、网络、数据管理和数据保护等创新。

这些创新都是围绕数据中心现代化展开,都是希望企业在混合云的路上走得更省心。

戴尔易安信总裁兼首席技术官John Roese在大会上宣布了戴尔易安信多款创新产品。比如新的存储,数据管理和数据保护解决方案为客户提供存储,保护和最大化数据资本所需的性能,灵活性和可扩展性。

全新戴尔易安信 Unity XT推出

大会上宣布推出全新的戴尔易安信 Unity XT中端存储系统。戴尔EMC Unity XT是基于现代化架构,支持NVMe,戴尔EMC Unity XT的速度比其前代产品快2倍,比最接近的竞争对手快67%。该系统经过优化,可实现更高的数据效率,数据减少率高达5:1,系统效率高达85%;并为多云世界而打造。戴尔EMC Unity XT可以在公共云中运行,无缝地将数据移动到云中,并通过新的戴尔EMC云存储服务作为服务提供。此外,作为经过验证的设计的一部分,戴尔EMC Unity可以成为戴尔技术云的构建模块。

戴尔EMC Unity XT存储阵列旨在消除性能和效率损失。新的戴尔EMC Unity XT平台可同时提供运行应用程序,处理文件和阻止内联数据减少以及提供运营数据服务所需的所有CPU功率。

全新的数据管理解决方案推出

数据的重要性日益凸显,不管是在本地数据中心、还是私有云、公有云以及混合云,数据保护和备份都是数据安全的最后一道防线。戴尔EMC推出首款数据管理解决方案,采用全新的PowerProtect软件平台和PowerProtect X400多维设备

戴尔EMC PowerProtect的灵活性和内置智能

根据分析机构数据,与2016年相比,2018年全球组织管理的平均数据量增长了569%。无法预测未来两三年内需要保护和管理的数据量,IT组织需要更高级别的灵活性和可扩展性。为了使组织能够在内部部署,虚拟化和公共云环境中大规模保护,管理和恢复数据, Dell EMC引入了新的数据管理解决方案PowerProtect软件平台和Dell EMC PowerProtect X400多维设备来构建企业所需要的新时代的备份设备和数据复制和保护软件。

Dell EMC PowerProtect软件平台提供数据保护,复制和重用,以及基于SaaS的管理和自助服务功能,使各个数据所有者能够自主控制备份和恢复操作。借助基于策略的自动备份和恢复以及与vRealize Automation的集成,VMware客户将受益于适用于其vSphere环境的现代化简单数据管理解决方案。

Dell EMC PowerProtect X400可作为混合或全闪存数据管理设备使用,可灵活扩展现场扩容和扩展计算能力和容量。此外,PowerProtect X400是首款利用机器学习实现智能负载平衡的戴尔EMC数据管理解决方案,可确保将受保护的数据置于最高效,最具成本效益的位置。

通过戴尔EMC集成数据保护设备实现合理的数据保护

对于在集成设备中寻求改进数据保护的中小型企业,戴尔EMC宣布推出其流行的戴尔EMC集成数据保护设备(IDPA)DP4400的8-24TB版本。这种低容量版本的IDPA DP4400非常适合小型组织和远程办公室,并且通过购买许可证密钥和升级套件,仍然可以实现高达96TB的增长。

非结构化数据增长存储利器戴尔EMC Isilon 全新发布

为了帮助客户跟上人工智能使用案例(如自动驾驶以及媒体和娱乐以及医疗保健等关键行业)的数据泛滥,戴尔EMC正在提升其业界领先的Isilon横向扩展NAS系列的功能。最新的Isilon版本提供了巨大的可扩展性,增强的云集成和安全性,可支持最苛刻的文件工作负载。

Isilon OneFS 8.2提供高达75%的集群可扩展性,最多252个节点,每个集群可实现高达58PB和945 GB / s的聚合吞吐量。这使企业能够以前所未有的简单性实现更快的业务成果。此外,由OneFS 8.2驱动的新型Isilon H5600 Hybrid横向扩展NAS存储平台提供了密集容量与性能的理想平衡。

Dell EMC PowerMax是戴尔速度最快的存储阵列。其结构采用端到端高速非易失性内存(NVMe)并有一个内置的机器学习引擎。PowerMax可提供最高1000万次IOPS2、150GB/s的带宽3和290微秒的可预测的相应时间,从而实现了前所未有的性能级别。大会上,戴尔易安信宣布新的 PowerMax将应用到英特尔的双端口的存储级内存技术,再次提升其性能和速度。

戴尔技术服务数据中心

戴尔技术服务提供一系列互补的一流服务,帮助确保客户从戴尔技术投资中获得最大收益。服务专家提供战略指导和技术专业知识,可加快实现价值的速度,并最大限度地提高跨多云环境的存储和数据保护架构和操作的有效性。

使用戴尔EMC云存储服务无缝连接到公共云

今天企业都希望将本地基础架构能够扩展到公有云上,实现包括灾难恢复(DR),测试/开发和分析等应用。为了支持这一点,戴尔技术公司正在通过新的戴尔EMC云存储服务扩展其支持云的基础架构解决方案组合。

云存储服务将客户的数据中心扩展到云,提供直接连接到公共云计算的戴尔EMC存储即服务。这是通过托管服务提供商实现的,该服务提供商可以从公有云直接向其数据中心的Dell EMC Unity,PowerMax和Isilon提供高速,低延迟的连接。利用Dell EMC存储的优势,可实现多云敏捷性。 VMware客户可以利用AWS上的VMware Cloud中的自动化灾难恢复即服务(DRaaS)解决方案,在云中实现无缝,企业级,即用即付DR。

5G元年,戴尔科技不能少

在2019年戴尔科技全球大会召开的前一周,2019年4月23日到4月25日,在上海举行的2019年中国联通合作伙伴大会上,戴尔科技与中国联通共同签署了系列战略合作备忘录,在通信服务、物联网业务、产业链合作、资源共享等方面建立长期战略合作伙伴关系。双方依托在传统业务领域上广泛而深入的合作关系,将继续在4G/5G无线互联网行业应用领域深化合作,整合双方资源,共同推动基于物联网、4G/5G技术的企业IT解决方案,推进在智能终端、物联网、人工智能、云计算等领域的合作。

戴尔正积极部署5G时代的创新产品,以提供从数据的采集、展示、传输、存储、计算、保护的一站式全面解决方案,并与通信运营商合作,推动5G就绪。戴尔科技集团还致力于5G生态建设,在AR/VR、远程医疗、远程教育、智能制造、自动驾驶等领域推动更多的5G应用。

最后,戴尔科技产品和运营副主席Jeff Clarke表示2020年,将是戴尔科技的“power”年,从PowerEdge 到PowerMax 到Power protect,会有更多的产品线名称统一。让我们一起期待全新的戴尔科技,为企业提供“power”数字化转型能力。