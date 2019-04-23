走近智慧安防：与专家一起解读助力智慧城市发展的下一代安防存储

视频监控不仅仅要实现对于海量数据存储的需求，同时需要通过对数据的快速分析来实现数据的真正价值。

“智慧城市”即通过云计算、大数据、人工智能等技术来采集、感测、分析、整合城市各个系统的信息，实现智能的对城市整个生态做出响应。

在智慧城市的构建中，作为城市的“眼睛”视频监控不可或缺。只有通过这只眼睛，在通过云计算、大数据、互联网、人工智能这些技术与城市场景深度融合，才能实现真正的智慧城市。

在智慧城市各个领域包括平安城市、智慧旅游、应急管理、智慧环保、智慧园区、智慧医疗、智慧社区等等领域都离不开视频监控。

视频监控不仅仅要实现对于海量数据存储的需求，同时需要通过对数据的快速分析来实现数据的真正价值。

智慧城市的有效运行中，安防监控背后的数据存储发挥着重要价值。特别是随着物联网、人工智能、云计算和大数据与安防行业不断融合，全新的智慧安防时代也已经到来。

基于此，在5月9日14：00，我们将邀请中国安全防范产品行业协会特聘专家李仲男以及全球知名存储厂商西部数据高级产品经理孙煜一起分享对于智慧城市和智慧安防的认识。

原公安部安全与警用电子产品质量检测中心副主任、 中国安全防范产品行业协会专家委员会特聘专家，公安部第一研究所研究员李仲男将分享在智慧城市的发展过程中，对安防监控带来哪些机遇和挑战；随着智能化，物联网技术的快速发展中，如何影响现代安防体系；同时随着4K高清的应用和普及，数据的海量增长和IT架构的变化对于背后的存储技术的影响等前沿思考。

美国西部数据公司负责中国监控行业产品营销战略和市场运营的高级产品经理孙煜，将深度解读安防监控与数据存储的关系，包括西数在安防领域的布局以及安防领域对于存储的耐久度、性能、容量等高需求下西数的发展策略；也将分享在AI领域西数的创新技术，例如如何通过智能识别暴力行为等行为来打造的无人机安防系统案例等分享。

如果想了解专家解读的详细信息以及更多智慧城市和安防监控的技术，请点击：http://www.zhiding.cn/special/WD_201904