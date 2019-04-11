速度和容量融合！英特尔推出傲腾混合式固态盘！

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在美国时间4月10日，英特尔发布了英特尔傲腾混合式固态盘的详细信息，这款混合式固态盘集成了英特尔傲腾技术和英特尔 Quad Level Cell (QLC) 3D NAND技术。傲腾内存具备高性能低延迟高频率读写特性，3D NAND存储介质具备海量数据存储容量，同时采用M.2规格接口，采用混合式固态盘可以给整机设备提供更好的数据存放体验。
“英特尔®傲腾™混合式固态盘独创性地将英特尔傲腾技术和英特尔QLC 3D NAND技术相结合，我们颠覆性地整合内存与存储，以业界无法比拟的方式释放英特尔平台化全部能量的绝佳例证。” –英特尔高级副总裁兼非易失性存储器解决方案事业部总经理罗布·克鲁克（Rob Crooke）
在大多数常见的客户端使用案例中，与NAND固态硬盘相比，英特尔®傲腾™混合式固态盘速度是最快的。基于英特尔技术并搭载英特尔傲腾内存的平台可适应日常计算活动，优化用户最常见任务和常用应用的性能。凭借高达1TB的总存储容量，英特尔®傲腾™混合式固态盘所提供的应用和文件储存容量将满足用户当前及未来需求。
公共的资料显示在本季度末，搭载英特尔®傲腾™混合式固态盘的第八代英特尔®酷睿™ U系列移动平台将通过各大主要原始设备制造商上市。借助这些平台，日常用户将能够实现：
从公布的信息看，英特尔希望通过傲腾的加速特性结合NAND的海量存储特性，实现在更小空间内为用户提供一个既能够高性能、高频率的读写特性，又能够海量数据存储的一款产品。就像这款傲腾混合式固态盘这款产品有这些特点，傲腾内存块与QLC 3D NAND存储介质结合利用同一个M.2规格的接口来读写。对于空间紧张的轻薄笔记本来讲，可以是更好的选择。同时在多任务处理状态下，通过利用傲腾的低延时高性能特性，文档、游戏或者媒体文件在第一次或者前几次打开的速度大大提高，能够给用户一个更好的体验。
同时这款傲腾混合式固态盘也是目前英特尔存储技术的最新展示，同时结合英特尔在计算基础设施和设计方面的领先地位为用户提供一个整体价值(软件、芯片组、处理器、内存和存储)，与独立的TLC 3D NAND固态盘系统相比，英特尔傲腾混合式固态盘不仅能够更快地访问常用应用和文件，还能加速后台活动的响应。
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