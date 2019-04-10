HPE与Nutanix签署关于提供混合云即服务的全球合作协议

Hewlett Packard Enterprise (HPE) 和Nutanix (NTNX)今日宣布，双方将开展全球性合作，为市场提供混合云即服务 (aaS) 一体化解决方案。

中国北京，2019年4月10日 —— Hewlett Packard Enterprise (HPE) 和Nutanix (NTNX)今日宣布，双方将开展全球性合作，为市场提供混合云即服务 (aaS) 一体化解决方案。该方案将利用Nutanix企业云操作系统软件（包括Nutanix的免费内置AHV管理程序），通过HPE GreenLake向客户提供完全由HPE管理的混合云服务，大幅降低客户的总体拥有成本，加快实现价值。

此外，根据协议，Nutanix将推动其渠道合作伙伴直接出售安装Nutanix企业云操作系统软件的HPE服务器，确保客户可以购买到一体化集成设备。

如何推动创新、加快数字化转型是当今企业持续面临的挑战。混合IT领域的传统方案存在很多问题，例如复杂的系统需要配备大量的IT操作人员，软件许可和运行费用日益上升，厂商锁定引发客户担忧等。因此，在一个注重多样性和敏捷性的时代，企业反而在逐渐失去灵活性。

通过此次合作，HPE与Nutanix将推出一种极具吸引力、可降低成本和复杂性的替代方案来解决上述挑战。这一综合性解决方案将提供完全可控的混合云基础设施即服务，部署在客户的数据中心或主机托管设施。

HPE GreenLake和Nutanix企业云操作系统软件的结合为希望利用Nutanix（包括其AHV虚拟化技术）支持各类应用案例的客户提供了最佳选择。

相关应用案例包括关键任务型工作负载和大数据应用程序：SAP、甲骨文、微软等顶级企业的虚拟化工作负载，以及Splunk、Hadoop等虚拟化大数据应用程序的支持等。

HPE GreenLake aaS方案可在以下方面为客户带来益处：

降低运营费用、资本支出、支持服务开支和专业服务费用：该综合性方案可大幅降低客户的总体拥有成本。Nutanix之前委托IDC对Nutanix的超融合软件开展的一项研究表明，此软件可使客户的五年运营成本降低60%。HPE之前委托Forrester就HPE GreenLake的整体经济影响进行了一项研究。研究显示，使用HPE GreenLake的客户不再需要实施超量配置，因此可节省30% 的资本支出、90% 的支持服务费用和专业服务费用。1

聚焦创新，加快实现价值：通过转型为IT即服务的模式，HPE可为IT操作人员减少支持工作的工作量，将IT项目的部署时间缩短65%，进而促使工作效率提升40%。2

多样性和精简性：通过两家公司提供的混合云即服务解决方案，客户可以使用免费内置hypervisor，并利用Nutanix精简的一键部署和扩展虚拟化工作。相比传统基础架构，Nutanix技术可将IT人员的部署、管理和支持工作的时间缩短61%，并帮助客户更快、更高效地使用HPE GreenLake的服务。3

HPE总裁兼首席执行官Antonio Neri表示： “HPE通过HPE GreenLake构建了新型的本地部署消费即服务市场。目前，全球有数百家客户使用HPE GreenLake获得与内部环境的安全、治理和应用性能相结合的云服务，并根据实际使用情况进行付费。目前，HPE正在为寻找敏捷度更高、成本更低的混合云替代方案的客户提供更多选择，以扩大自身在该市场的领导地位。”

Nutanix创始人、首席执行官兼董事会主席Dheeraj Pandey表示： “客户告诉我们，应用程序对他们而言至关重要。此次与HPE的合作将为Nutanix的客户带来更多选择，实现基础架构隐形。这样，客户可以将注意力集中在业务关键型应用程序上，无需关注底层技术。我们很高兴与HPE达成合作，让为自身业务寻找合适的混合云解决方案的企业受益。”

HPE GreenLake是行业领先的本地IT消费即服务解决方案。它支持客户根据工作量或资源使用量的实际计量结果进行付费，可在客户出现容量需求之前迅速完成扩展，并具有企业级管理和支持功能。客户可通过数据中心或主机托管环境体验HPE GreenLake的云服务。

凭借HPE一流的合作模式和不断扩展的合作伙伴生态系统，客户可以利用自己选择的技术设计并轻松使用IT解决方案，通过减少超量配置降低资本支出，提高IT资源的使用效率，推动关键IT项目更快地实现价值。4

今后，Nutanix将推动其渠道合作伙伴直接出售安装Nutanix企业云操作系统软件的HPE服务器，确保客户可以购买到一体化的设备。

两家公司此次合作推出的解决方案将兼具安全性和创新性的ProLiant和Apollo服务器（HPE打造的全球最大的安装基础）与Nutanix首创的企业云操作系统软件相结合，全面实现了一体化。Nutanix的客户可以利用直接由HPE工厂提供的方案实现数据中心环境的现代化，并在其首选的硬件和软件平台上获得支持服务。

搭载Nutanix企业云操作系统软件的HPE GreenLake和在HPE 服务器上安装Nutanix软件的一体化集成设备预计将于2019年第三季度上市。

今年，HPE和Nutanix将在各自的客户大会上展示两家公司合作打造的解决方案。Nutanix的客户大会（Nutanix .NEXT）将于2019年5月7-9日在美国加利福尼亚州阿纳海姆举办。HPE的客户大会（HPE Discover）将于2019年6月17-19日在美国内华达州拉斯维加斯举办。

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