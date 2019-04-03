IDC：2018年第四季度融合系统收入同比增长14.8％ HCI系统表现依然强劲

根据IDC的全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第四季度全球融合系统市场收入同比增长14.8％至41.5亿美元。

根据IDC的全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第四季度全球融合系统市场收入同比增长14.8％至41.5亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“超融合基础设施的需求仍然是融合系统市场增长的主要动力。随着超融合基础设施解决方案越来越能够承载业务关键型工作负载，同时有助于降低数据中心复杂性，其价格让企业能够负担得起，因此这部分业务在整个融合系统市场中所占份额也将继续扩大。”

融合系统市场细分结果

IDC将融合系统市场分为三个部分：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。2018年第四季度，认证参考系统与集成基础设施市场收入为16亿美元，同比下降了6.4％，占融合系统总收入的38.6％。集成平台的销售额同比下降8.4％，收入为6.19亿美元，占融合系统总收入的14.9％。超融合系统销售额同比增长57.2％，收入为19亿美元，占融合系统总收入的46.5％。

IDC通过两种方法对超融合系统市场中的技术供应商进行排名：通过超融合解决方案的品牌或提供核心超融合功能的软件所有者。

从超融合系统市场品牌角度来看，戴尔是第四季度最大的供应商，收入为5.524亿美元，市场份额为28.6％。Nutanix的品牌收入为2.849亿美元，占整个超融合基础设施市场的14.8％，在通过销售基于Nutanix软件的系统产生的超融合基础设施收入中占49％。HPE位列第三，收入为1.049亿美元，市场份额为5.4％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

从该市场的软件所有权角度来看，该季度VMware超融合软件的系统收入为7.349亿美元，占整个市场的38.1％。运行Nutanix超融合软件的系统收入为5.762亿美元，占整个市场的29.8％。这两项金额均代表所有HCI软件和硬件的销售额，无论其品牌如何。

分类说明

IDC将融合系统定义为预先集成的，供应商认证的系统，包含服务器硬件，磁盘存储系统，网络设备和基本元件/系统管理软件。未与所有这四个组件一起销售的系统不计入此跟踪器。针对的管理软件，包括嵌入式或集成式管理和控制软件，这些软件针对作为核心标准集成系统的一部分提供的物理和虚拟计算，存储和网络资源的自动发现，配置和池化进行了优化。

经过认证的参考系统和集成基础设施是预先集成的，经过供应商认证的系统，包含服务器硬件，磁盘存储系统，网络设备和基本元件/系统管理软件。集成平台是集成系统，与额外的预集成打包软件和定制的系统工程一起销售，可以实现应用程序开发软件，数据库，测试和集成工具等功能。超融合系统将核心存储和计算功能整合到一个高度虚拟化的解决方案中。将这些解决方案与其他集成系统区分开来的超融合系统的一个关键特性是它们的横向扩展架构以及通过相同的基于x86服务器的资源提供所有计算和存储功能的能力。所有三个细分市场的市场价值包括硬件和软件，但不包括服务和支持。

IDC认为一个单元是一个完整的系统，包括服务器，存储和网络。单个服务器，存储或网络“节点”不计为单位。超融合系统单元在设备（即机箱）级别计算。许多超融合设备部署在多节点服务器上。 IDC会将每个设备（而不是每个节点）计为单个系统。