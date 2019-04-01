智能时代到来，美光推出多款嵌入式闪存组合

在2019慕尼黑上海电子展来临之际，美光科技嵌入式产品事业部工程总监刘群接受包括至顶网在内的媒体采访。分享了美光基于目前存储市场的增长趋势，在嵌入式市场的发展情况并重点介绍了美光新产品和技术。

今天以人工智能、3D打印、生物科技、机器人、无人驾驶、纳米科技、量子计算和物联网等为特征的第四次智能工业革命已经到来。智能工业革命又推动着数字经济的到来，需要存储技术作为整个数字经济基础。大家的出行，驾驶的汽车，乘坐的高铁，以及智慧家庭和智慧城市，各个方面都有存储技术的身影。

在2019慕尼黑上海电子展来临之际，美光科技嵌入式产品事业部工程总监刘群接受包括至顶网在内的媒体采访。分享了美光基于目前存储市场的增长趋势，在嵌入式市场的发展情况并重点介绍了美光新产品和技术。

来自Gartner和IDC的数据预测到2021年，平均每年会产生62万亿GB数据。数据存储市场增长的主要驱动包括数据中心、移动、汽车和物联网。但是从增长率来看，数据中心和汽车领域对于DRAM、NAND、3D Xpoint、NOR需求年平均增幅最大。预计从2017年年到2021年，数据中心的规模由290亿美元增长2.1倍达到620亿美元；汽车方面，2017年的规模是25亿美元，预计到2021年增长2.4倍到达59亿美元。

嵌入式存储市场增长趋势

基于物联网、人工智能和无人驾驶等技术推动着嵌入式存储市场高速增长。

物联网大数据推动工业“智能边缘”需求。今天从智慧工厂、智慧城市、智慧交通，到智能监控等每一个最边缘的节点，带有数据配置的工业设备通过智能网端和云服务器相连，产生非常多的互联网数据。“每辆互联汽车大概每天产生4TB数据，每个石油钻井平台的工业行为大概每天产生10TB的数据，还有太阳能光伏系统等设备都会产生非常多的数据。” 刘群分享到，这催生了智能边缘对于数据处理和计算的需求。

安防的智能化推动嵌入式存储的需求。2021年新IP摄像头每天大概产生4.5EB的数据，越来越多的智能摄像头将边缘存储作为主储存进行深度学习以及人工智能推理。

自动驾驶对存储需求进行了重新定义，随着自动驾驶的推动，（自动驾驶级别L1驾驶辅助，L2是部分自动化，L3有条件的自动化到L5是全自动化）不同的自动驾驶级别需要不同的DRAM内存，从L1/2所需的8GB到L3所需的16GB，到L5级别需要接近74GB。同样地，到2025年L5级自动驾驶对于NAND的需求将达到1TB。除了容量需求增长，还有对于带宽的需求。

深耕汽车领域，美光提供全方位内存解决方案

美光已经为汽车领域提供内存有28年，在汽车解决方案领域，美光针对包括高级驾驶辅助系统比如驾驶车道辅助、自适应巡航控制、停车辅助、已经不久将来的自动驾驶、无人驾驶，在信息娱乐、车载体验等方面各个细分场景都有全套的易失性和非易失性内存。美光正在与高通合作，推动下一代车载信息娱乐系统创新，正如高通科技公司产品管理高级总监Shyam Krishnamurthy所说，美光一直在帮助汽车制造商和一级供应商“在更短的时间内提供最先进的汽车驾驶舱应用”。自动驾驶系统厂商Mabileye选定美光以推进其第五代自动驾驶平台的发展，美光的存储解决方案满足L5级自动驾驶汽车高性能和低功耗的需求，支持 EyeQ5 平台实现超级计算机功能。

美光发布全球第一个1 TB microSD

基于对嵌入式存储市场的理解，美光将在今年发布全球第一个1TB microSD。“很多人觉得1TB SD卡没有什么改变，其实现在的SD卡比大多数芯片更薄，所以我们面临着很大的挑战。我们完成了从128GB到1TB的升级。以很小的封装实现1TB的存储容量，我们采用了美光先进的96层3D QLC技术，同时该产品也满足了SD卡的性能规范和其他的速度要求。”刘群谈到。

面对目前对于高清视频的需求，新发布的1TB microSD可以存储40多个小时的4K视频，并提供高达100MB/s的读取速度和95MB/s的写入速度。满足A2应用性能级规范。兼容UHS-1 Speed Class 3和 Video Speed Class 30规范。

业内第一个1TB汽车级和工业级PCLeNVMe闪存存储推出

美光将在今年推出的业内第一个ITB汽车级和工业级PCLeNVMe闪存存储，即美光2100AI 和 2100AT 3D TLC SSD系列。该系列产品基于美光的64层3D TLC技术进行研发。应用PCIe接口，其读取速度比UFS2.1和SATA3接口快2倍以上，写入速度快1.5倍以上。

“跟传统的PCIe闪存有所区别，该系列是容量最高的小型闪存存储，提供16X20mm 的BGA封装和22X30mm 的M.2外形，支持-40℃至105℃的表面温度，存储接口是PCLeX4第三代，NVMe1.3支持直接启动选项。我们有一些安全性保护，端到端路径保护，并且符合质量和可靠性标准。”刘群分享到。

美光还推出品类齐全的高密度AEC-Q100一级（+125℃）的45nmNOR闪存产品组合。NOR的主要用途在于ADAS系统，因为ADAS作为辅助驾驶系统需要快速启动。这种技术要求是很多存储技术难以具备的，而NOR闪存可以满足这种需求，可以通过纳秒级的速度支持快速启动，同时具备耐高温和长期数据保留性能，读取带宽可以达到每秒400MB。

Authenta NOR闪存解决方案，提供内容与命令验证，实现芯片级的设备保护功能。SHA256测量加速器，用户可以灵活地定义设置。同时提供了不同传输速率和电压的可选选项。

物联网安全成为嵌入式存储新挑战

在物联网安全方面，基于美光® Authenta™技术，确保整个产品生命周期的功能性要求，包括对客户组件、OTA更新、身份验证、防篡改、假冒、客户隐私和安全，提供具备多重安全设置的解决方案，其中涉及到矽晶片制造、组建分销、物联网设备制造、部署、现场生命周期等各个阶段。

而基于美光Authenta的安全SPI NOR，基于行业标准将安全元件和技术融合到现有芯片里。安全标准包括特殊的密匙材料、加密保护的代码完整性、可配置的测量引擎、可信凭证存储、TCG设备标识组合引擎、用于安全启动的完整性验证逻辑、芯片级恢复、测量认证，都集成到芯片中。实现为业内现有和未来PCB设计提供最广泛的支持。

从刘群的分享中可以看到美光第一专注于客户，除了专业的市场、工程师团队，美光还建立全球客户实验室；第二，提供综合的解决方案，从内存到存储的全系列产品组合；第三，从技术创新角度看，基本上每年都推出新的产品和技术，持续进行创新和改进。