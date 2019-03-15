来不及解释了，快上车！存储的5G时代已经来了

面向未来5到10年，个人认为，有三个趋势，第一，需要更高性能的下一代全闪存阵列存储架构来支撑；第二，需要能够实现对数据的融合统一化管理；第三，需要智能化来简化整个数据流动过程。

5G时代正在来临，给人与万物的互联带来全面改变。

今天，基于互联网的各个应用已经成为人们生活、生产等方式的必备品。在大家轻松的点击一下的背后，是否想到，其背后的数据中心是怎样通过技术的不断升级换代，来支撑起“每个人的轻松点击一下”的。

为了更好地支撑基于互联网上的各个应用，企业数据中心在不断发展和更新迭代的过程中，形成了一个共识，那就是数据中心架构必须走向云化。据RightScale 2018年云计算现状调查报告，有81%的企业采用多云战略，其中混合云占据51%。特别是大中型企业，在未来的5-10年或更长时间内，混合云架构将是大中型企业的最重要基础架构。

当然混合不是和稀泥，一锅粥，还必须对于不同业务有清晰的认知。在混合云架构中，企业将数据中心业务分为两类，一类是核心业务，一类是非核心或创新业务，两者采用不同的IT模式。

其中核心业务包含ERP、核心交易系统，如银行A类业务，以及核心产品设计系统等，这些业务要求高性能和高可靠，通常会有知识产权、安全合规等要求，其数据会放在企业内部的数据中心，并做好相关的灾备工作。非核心业务通常为备份、归档以及创新业务，如IoT、AI等，这些业务要求大容量、低价格、高弹性、灵活性以及广泛的可接入性，这类业务会放到云化数据中心，或是一个或多个公有云。

随着X86架构的发展、分布式系统的普及，打通云上云下计算资源已经非常成熟。但是混合云架构下的存储系统仍然面临巨大挑战，既要保证存储系统的高性能、高可靠，又要灵活迁移，实现数据自由流动、统一管理。那么基于混合云的存储架构是一个怎么样的趋势？

面向未来5到10年，个人认为，有三个趋势，第一，需要更高性能的下一代全闪存阵列存储架构来支撑；第二，需要能够实现对数据的融合统一化管理；第三，需要智能化来简化整个数据流动过程。

全闪存阵列全面化已经开始

应用驱动下，企业对于数据中心的高性能、高安全、高可靠的追求永远存在，而闪存的出现，让计算和存储之间的性能鸿沟在不断缩小，一方面，包括NVMe、SCM等闪存新技术正在不断缩小计算和存储之前的瓶颈。我们可以看到，从HDD到SSD，性能的提升以数百，甚至上千倍计，更新一代的SCM，在性能上又有巨大的提升，介质时延达到微秒级别。Google实验室持续4年对10种不同SSD的实际运行观测发现，SSD平均换盘率仅为HDD的三分之一，可靠性优于HDD 40%。

另一方面，闪存芯片成本在下降，随着3D NAND闪存芯片生产工艺的成熟，以及产能的不断提高，2018年闪存芯片价格和高容量固态硬盘价格均已累积跌幅超过50%，研究机构DRAMeXchange预测，2019年主要NAND供应商将进一步降低价格。

全球来看，2019年3月7日，最新的IDC数据显示，2018年第四季度全闪存阵列（AFA）市场收入超过27.3亿美元，同比增长37.6％。中国市场，2018年三个季度以来，全闪存的市场占有量逐步增加到14.0%，较2017年同期实现了208.2%的大幅度增长。这也显示了全闪存在中国市场的巨大潜力。

目前全闪存阵列主要发力在高端市场，IDC数据显示，目前中国市场47%高端市场份额为全闪存阵列，其中华为排名第一。

融合统一管理成为趋势

让数据实现自由流动是未来存储系统的核心发展方向，今天所有存储厂商都希望通过一个统一的管理软件来实现数据存储、数据管理、数据备份乃至数据利用。

未来将不会存在独立的存储系统，存储系统都将是云的一部分。以近几年全闪存存储市场增长最快的华为存储为例，在存储融合管理方面，未来的华为将通过线上存储和线下存储采用同一套架构，实现数据自由流动，统一管理，屏蔽数据位置差异，统一账单，为客户带来最完整、最平滑的混合云架构体验，协助客户加速数据中心云化转型。

在全闪存领域，华为拥有最全面的产品和方案，能够实现不同类型，不同档次，不同代次的闪存互联互通，从数据面，管理面，运维面实现多层维度的闪存融合，实现百万级IOPS的高性能和低时延，同时又保障SSD的长期可靠性。

基于整个数据流的智能化趋势

人工智能是最近几年业界的热点，存储也在开始应用这个技术，包括华为在内的多个厂商，都已经在布局基于人工智能的存储运维管理，通过人工智能技术智能预测故障、定位问题、分析性能和容量趋势，给出系统健康度等，大大降低用户的运维成本。

但这只是一个开始，可以预期未来人工智能在存储会有更深入的应用，如智能识别业务负载，并动态调整存储系统各项参数（cache预取参数、选盘算法、重删算法等）以达到最优的系统能力。此外，通过智能算法自动优化分布式存储系统中的数据排布方式，以节省网络消耗，并做到系统整体均衡，华为也将在这个方向上持续进步。

即将在福州举办的2019华为中国生态伙伴大会上，华为将发布OceanStor X10 V5系列智能闪存存储新品，通过高效能的硬件设计、端到端的闪存提速，以及智能的管理，为企业提供最高水平的数据存储服务。

产业风向标 金融行业青睐全闪存

金融行业因其对数据的高可靠和高性能、高安全等特性，其核心数据的存储管理一直走在各个行业前列。存储架构更新时，在确保业务连续性的基础上，存储阵列考虑采用更可靠、更快、更省空间的全闪存存储。IDC报告显示目前市场的高端全闪存阵列最大的采购方就是金融行业，另外政府、运营商、制造等行业的客户也加大了对全闪存阵列的采购力度。

兰州银行是中国西北地区知名度颇高的城商行，在移动互联网发展潮流中，网上银行、手机银行等客户量迅速增长，在线交易业务访问时间不再局限在白天，而是24小时都有业务处理需求，为提供更好的业务服务体验，在观察国内多家城市商业银行新一代核心系统均考虑采用闪存存储方案后，兰州银行在确保业务连续性的基础上，采用更可靠、更快、更省空间的华为全闪存存储。

目前华为OceanStor 18000F V5等全系列闪存存储广泛服务于兰州银行核心生产系统、网银、前置、支付、X86虚拟化、票据影像、开发测试、桌面云等业务，三年来稳定运行。

通过华为高端全闪存存储的规模采用，首先，证明全闪存存储的稳定可靠已经在金融行业里得到大规模验证，同时华为存储的双活等高级功能领先于业界厂家。

第二，采用全闪存存储，服务能力大幅提升，时延明显下降，从5ms下降到0.5ms，每GB性能从0.3IOPS/GB提升到5 IOPS/GB，为兰州银行未来3到5年的业务发展预留了充足的性能增长空间。

第三，采用全闪存大幅节省了机柜空间和能耗，之前的传统磁盘存储阵列，单机柜容量50TB左右，而采用全闪存存储后，单机柜可达1PB容量，机柜空间节省超过80%，相应的能耗也降低80%。

可以看到，企业基于混合云构建自己的业务系统，是希望能够打造一个可以长期利用、灵活扩展的IT系统。其中对于存储系统来讲，全闪存阵列因为其闪存介质的高IOPS、低能耗备受企业的关注。

同时今天基于闪存的架构系统也具备了高可靠保证，华为全闪存阵列基于自研的SmartMatrix 3.0架构，一个控制框中可容忍3个控制器失效，保障关键业务高可用；实现前后端共享卡，与引擎内所有控制器互联，任意控制器故障或升级可实现秒级切换，降低对业务的影响，主机“0”感知的业务永续。

最后华为等存储厂商的全闪存存储产品及解决方案如今已被广泛应用于金融、运营商、政府、制造、互联网等行业的核心业务系统。相信越来越多的企业用户会意识到，面向未来构建混合云架构，全闪存阵列不可或缺。