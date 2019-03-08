 Veritas公司收购跨云基础设施分析厂商Aptare

Aptare为内部部署与混合云环境下的异构IT环境提供统一的备份与存储洞察能力。其支持混合云存储与备份系统，同时亦能够顺利对接OpenStack、软件定义存储以及闪存基础设施等技术方案。

Veritas公司已经宣布其将收购私营分析业务厂商Aptare，但并未披露具体交易数额。

作为备份业务市场上的重要力量，Veritas公司隶属于私募股权公司Carlyle Group，且目前正在重组专家Axil Partners公司的帮助下进行大规模调整。

收购Aptare标志着Veritas公司正在恢复业务增长，从而抵御产品淘汰、办公空间减少、工作转移、裁员以及其它由重组工作带来的负面影响。

Aptare公司成立于1993年，且没有任何外部注资记录。该公司创始人、总裁兼CEO为新西兰人Richard Clark。这家企业于2009年至2010年主要面向备份报告市场，并随后凭借自家控制台软件轻松进军数据中心基础设施管理领域。

2017年年中，该公司拥有约100名员工，1000家客户且能够正常盈利。其客户主要为大型企业，这一点与Veritas公司的既定受众群体高度一致。

Aptare公司CEO Rick Clark

Aptare公司曾经与Hitachi Data Systems（HDS）（现已更名为Hitachi Vantara）签订一份OEM合作协议，其中指定Hitachi存储报告产品使用Aptarer的StorageConsole 6.5平台。公开的资料显示投资银行CitiGroup在自家60座全球数据中心内利用其软件进行信息收集。

该公司为内部部署与混合云环境下的异构IT环境提供统一的备份与存储洞察能力。其支持混合云存储与备份系统，同时亦能够顺利对接OpenStack、软件定义存储以及闪存基础设施等技术方案。

与此同时，Veritas公司表示，对Aptare的收购将为其客户提供对自身整体基础设施的可见性——包括内部部署环境、任意云环境，并获得一套跨越磁带、磁盘与云端的通用型报告平台。

Veritas公司CEO Greg Hughes总结称，“利用Aptare的IT分析产品，Veritas的客户现在可以从NetBackup以及其它第三方应用提供的增强报告与分析结果中获得收益。”