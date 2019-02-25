“面”授机宜 之 柔合之道 面包之旅 ---与IBM一起探索海量数据的存储之道

当我们满嘴含香，品味不同风味的面包时，是否想到这背后需要面包师通过不同的手法，将纷乱的面粉，揉和、发酵，并利用不同配料加工，烘培！

当我们满嘴含香，品味不同风味的面包时，是否想到这背后需要面包师通过不同的手法，将纷乱的面粉，揉和、发酵，并利用不同配料加工，烘培！

同样当我们理所当然的利用数据，来为企业提供全方面的洞察时，是否想到是谁在把杂乱的数据，通过获取、准备、分析和应用，变成有价值的数据。

对于面包师来讲，面包形成过程中最基础最重要的一步是把面粉变成面团也就是和面。和面的特点是通过面粉加入盐、碱、70%的清水，调成雪花状，经反复揉搓，在分一到两次将剩余的清水淋到面粉中，继续反复揉搓，再使用拳头压制成形。面要揉好，揉面讲究技巧，即要让面团更光，又要把面团的韧性揉出来，也就是俗话讲的上劲。同时用湿毛巾或者是保鲜膜盖住饧面半个小时左右，中途适当的揉制两到三次。面团要硬实。和好的面团揉到光滑软硬适度，才算揉到了火候。

就像相同的面粉，通过每个面点师都能加工成不同口味的面点。对数据来说也是如此。今天面对海量纷杂的数据，就像飞扬四散难以掌控的面粉，如何把各自为政且迅速增加的海量数据，通过“柔合”发挥其价值，成为存储厂商考虑的问题。我们看到，在同一个行业中，虽然相关业务和拥有的客户类型大多都是相同的，但是不同存储厂商的用户体验、服务水平和盈利能力却差距巨大。是什么造就了如此大的差异，这和不同存储厂商数据管理和利用能力很有关系。

IBM就洞察到，通过灵活搭配的软件功能，能够克服信息化时代因硬件限制而难以管理的数据难题。因此，存储将借助软件的力量，实现整合归一的智能化管理。

在上期《柔合之道 存储家宴》节目中，我们看到了IBM存储两大特点全面和灵活。

全面指的是产品线全，IBM 存储软件产品线今天已经推出16款产品，涵盖了包括数据存储、数据管理、数据保护以及计算资源管理等各种需求。

同时覆盖各种应用场景和各种数据类型，包括公有云、私有云、多云环境的数据应用场景，包括块数据、文件数据、对象数据的数据存储，包括结构化数据和非结构化数据的数据存储和管理。可以说目前主流的数据存储和管理，IBM存储都能解决。

灵活指的是IBM推出的16款存储软件可以通过搭积木的方式为客户的数据管理需求提供多种组合方式，为不同环境、不同用户场景提供差异化服务。通过其16款丰富的软件，百变的搭配，充分展示了IBM存储在发挥硬件性能的同时，更赋予系统安全可靠、灵活开放的能力，智能的以多种组合应对业务挑战。

那么如何通过存储软件不同功能的灵活搭配，来满足企业数据应用的各类需求？在2月28日14:00柔合之道 面包之旅 节目中，IBM存储专家通过金融、制造、医疗等具体的应用场景，深度了解数据存储诸如备份、归档、文件共享、云存储以及大数据分析等应用，以及IBM如何通过16款存储软件组合来解决数据增长面临的扩展性、灵活性以及管理复杂等问题。

让我们一起探索海量数据的存储之道！也让我们期待IBM全面的存储组合，能够帮助用户成为他们心目中的最佳面点师。详情请关注：http://www.zhiding.cn/special/2019_Q1_HCS