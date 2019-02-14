IDC：2025年中国将拥有全球最大的数据圈

每年被创建、采集或是复制的数据集合就是全球数据圈，2018至2025年全球数据圈将增长5倍以上。IDC预测，全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB。

每年被创建、采集或是复制的数据集合就是全球数据圈，2018至2025年全球数据圈将增长5倍以上。IDC预测，全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB。

全球数据圈增长的主要驱动因素在世界各地基本保持一致，但各地的增长速度有所不同。娱乐数据和视频监控图像长期以来（并将继续）是全球数据圈的重要推动因素。然而，物联网（IoT）设备信号、元数据（对分析、情境化和人工智能至关重要）和生产力数据在当今日益数字化的世界中增长速度更快。

然而，相似之处之外，各地区还存在着微妙的差异。这些差异取决于某地区的消费者和企业的技术采用和数字化转型情况。

中国数据圈增速最为迅速，平均每年的增长速度比全球快3％。2018年，中国数据圈占全球数据圈的23.4％，即7.6ZB。预计到2025年将增至48.6ZB，占全球数据圈的27.8％，中国将成为全球最大的数据圈。与全球动态相似，中国数据圈将受到来自物联网设备信号、元数据、娱乐相关数据、云计算和边缘计算增长的驱动。越来越多的物联网设备在数据的创建位置处理并分析原始数据，以及建筑、桥梁、智慧城市等智能基础设施利用边缘设施和计算来赋能实时世界，在中国数据圈，边缘创建和复制的数据所占比例几乎翻了一番——占比将从数据总量的13％增加到23％。

更多关于IDC：2025年中国将拥有全球最大的数据圈报告的信息，请参考：https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/data-age-china-regional-idc.pdf?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg