希捷科技发布2019财年Q2财报,营收27亿美元

全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）日前发布于2018年12月28日结束的2019财年第二财季财务信息。

中国，北京，2019年2月11日——全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）日前发布于2018年12月28日结束的2019财年第二财季财务信息。

希捷科技首席执行官Dave Mosley表示：“本财季，我们在更具挑战性的需求环境中表现良好，获得了强劲的财务业绩，这体现出我们优异的运营效率。虽然存在影响存储行业的市场和地缘政治不确定性，但我们对数据创建和存储需求的长期增长仍充满信心。通过提供具有竞争力的高性价比的海量存储解决方案，希捷为处于数据时代的各行业企业实现数字化转型助力。我们深厚的存储行业专业知识和领先的技术组合将继续推动公司获得长期成功，并为股东创造价值。”

季度财务报告

希捷科技公司还公布了补充财报信息，详情请见希捷官网投资者关系页面www.seagate.com/investors。第二财季中，公司运营现金流为2.88亿美元，自由现金流为1.61亿美元。今年以来，公司合计运营现金流8.75亿美元、自由现金流5.71亿美元，资产负债表健康。第二财季中，公司支付现金股息1.8亿美元，并以1.36亿美元回购320万股普通股，偿还4.99亿美元2018年优先债券。截至本财季末，现金、现金等价物总额为14亿美元，已发行和未发行普通股2.83亿股。

季度现金股息

董事会批准的季度现金股息为每股0.63美元，并将于2019年4月3日支付给2019年3月20日交易收盘时登记的所有股东。未来的季度股息支付将由公司董事会根据希捷的财务状况、运营业绩、可用现金、现金流、资本需求以及其它董事会认定的相关因素决定。