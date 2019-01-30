数据治理的道德问题：“数据应符合利益与可靠性要求”

数据总在无声无息间流遍组织整体，而对数据处理相关人员进行正确管理亦因此成为重中之重。

数据总在无声无息间流遍组织整体，而对数据处理相关人员进行正确管理亦因此成为重中之重。

数据的力量从未像现在这样强大。2018年，我们亲眼见证了有史以来规模最大的一系列数据泄露事件，包括万豪酒店集团入侵与Cambridge Analytica公司丑闻等，这二者甚至都在国际关系层面产生了令人不安的影响。而就在刚刚到来的2019年，与澳大利亚政府官员相关的数据外泄以及迄今为止德国最严重的公众人物网络攻击也相继出现。如今，企业、政府以及消费者都开始意识到数据的价值与脆弱性，同时也切实体会到以正确方式处理数据及其配套算法的重要意义。

Collibra公司联合创始人兼CTO Stijn Christiaens表示，“数据公民意识正在苏醒。”因此，企业必须得迅速改变，包括将数据放在关注首位并以符合道德标准的方式加以管理——“数据治理的核心在于人，以及人们所遵循的流程。”在与Christiaens的对话中，我们探讨了对数据进行收集、使用以及调整方面的道德驱动力，以及企业应当如何适应这种新的数字化工作方式。

“牧羊猫”

在处理数据时，很多人面临的最大挑战在于数据的无实体特性——Christiaens解释称，“我们无法管理数据，因为数据无声无形”，这对于传统企业领导者而言显然是个艰深的概念。“如今的组织已经习惯于利用「旧有」方式处理问题，但新的「数字化」经营方式存在着根本性差异”，且已经成为一种新的常态。

管理这种转变非常困难，因为这要求整个组织都深刻理解数据的重要性。除了数据专业人员的匮乏之外，另一大现实问题在于，管理者往往根本不了解如何分析及评判数据治理需求：“对于以旧有方式培训出来的高管而言，数据在他们眼中显得陌生而难以接近。”而GDPR等一系列新的监管要求的出台，虽然让人们更多了解到数据中蕴藏的价值，但Christiaens指出这也导致数据治理相关概念的学习门槛快速提升。对于希望在大型组织之内改变原有流程并尝试前所未有的新方法时，此类监管因素可能令管理者如同“牧羊猫”一样感到无所适从。

“变化主体仍未到来”

随着整个世界不断推动数据适当使用标准的普及——继欧盟发布GDPR之后，各西方与东方国家政府也在快速跟上——以符合道德标准的方式处理数据，乃至不遵循此类标准可能带来的后果，都在国际上引起了热烈讨论。Christiaens表示，“如今，消费者越来越多地将信任视为一种重要因素”，而更为严格的数据保护法规也在帮助那些正在努力适应这种新需求的组织有效提升信任水平。“监管意识正在快速提升，这无疑有助于保障消费者的知情权。”但可以想见，虽然一部分领导者愈发了解数据保护与赢得公众信任的重要意义，但大多数企业仍然并不太关心监管带来的实际影响——其心态往往是“最好快速通过检查，然后该干什么干什么去。”针对这样的情况，Christaens明确指出“这种看法既非常肤浅，同时也缺乏整体观”，而且不关注数据处理方式或者数据来源的企业终将面临负面影响。具体而言，“未来，企业将有责任排除不受信任的合作方，否则必将因此遭受重大冲击。”

除了可观的罚款额度之外（GDPR提出的罚款上限高达2000万欧元，或者企业全球年营业额的4%，以较高者为准），企业也需要努力在自身组织之内建立起结构化及透明数据战略。“无论大家是希望建立更为深入的客户互动，还是打算提供数字产品或服务，都必须以数据分析为核心进行工作组织——而数据分析与原有组织结构往往格格不入。”正如普通消费者群体一样，那些“利用数据完成本职工作”的数据公民正在发掘蕴藏于数据中的力量；目前也有“越来越多的企业意识到数据不只是业务运营中的副产品，而是一种能够切实带来利益及负债的资产。”

“搬起石头砸自己的脚”

尽管Christiaens承认“在大多数情况下，企业都会随时间推移而被迫改变自身组织与业务流程”，但如今也有不少公司主动意识到建立强大而透明的数据治理机制所带来的积极作用——“人们希望自己的数据能够得到信任……从高管层级来看，大家希望能够使用值得信任的资源做出决策。”实现良好的数据治理不仅能够提高企业高管团队的决策能力，亦可以帮助其它各项工作在组织中得到顺利推行。

在运营体系或者数字产品当中使用人工智能（简称AI）技术时，建立起对流入以及流经组织内各类数据的信任就显得尤为重要。事实上，人工智能已经成为在组织之内建立贯彻始终的可信任数据治理制度的重要理由。“大家当然希望相信传入模型的数据能够带来正确的结果……当不良数据进入该模型时，无疑像是搬起石头却砸了自己的脚。”换言之，如果“坏”数据在各个层级之间传播并最终据此做出决策（无论是由算法还是高管人士做出），那么这样糟糕的决策不但有可能破坏组织流程，甚至有可能决定企业的未来命运。

强大的潜能

数据有可能代表着下一时代当中最为强大的资源，但我们往往很难了解它的价值。事实上，还没有人真正摸清了这种力量；而一旦处理不当，其造成的伤害可能会非常巨大。世界各地出台的新法规正努力帮助“数据公民”了解当前正在发生的变化，并确保以适当的数据治理方法为每一个人带来收益。

以充满敬畏的方式处理数据，并妥善管理数据相关人员，正在迅速成为一种新的规范。只有具备这样的能力，我们才能获得更高效的组织体系、更好的客户关系以及更符合道德原则的运营方式。而在这种结构真正普及之后，企业将通过人们的日常活动从人工智能处获得指导。总结来说，数据的优势与缺陷将始终存在——如果您的数据治理无法跟上时代要求，那么您业务体系内的各个层面都可能因此受到影响；相反，如果您能够以正确方式高效处理大量数据，那么您的决策速度与决策效果都将更上一层楼。