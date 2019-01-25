任正非所说的“欧美国家非买不可”的5G来了

5G是华为最新的技术结晶。所以我想看看是否像前几天任正非在接受媒体采访时说的，“我们有些东西，欧美国家非买不可”。

昨天华为举办了5G发布会，我去参加了。其实去之前没想到是一个全球规模的发布会，数十家国际媒体和数百家中国媒体参加。当时华为公共关系部门的人也仅仅简单说，有款5G产品近期要发布，你想不想了解一下？我说好啊。5G是华为最新的技术结晶。所以我想看看是否像前几天任正非在接受媒体采访时说的，“我们有些东西，欧美国家非买不可”。

说实话，当听到华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在现场揭开5G基站的红盖头的时候，震撼还是蛮大的。产品形态上，通过对比4G基站，这款宏观基站真是碾压之前的4G基站。这款基站体积更小，重量更轻，功耗更低。

同时现场也请一位安装人员现场安部署了一下，非常简单式的“傻瓜式”安装。

这款5G基站是首款基于5G 基站核心芯片——华为天罡打造的。 “该芯片为AAU 带来了革命性的提升，实现基站尺寸缩小超50%，重量减轻23%，功耗节省达21%，安装时间比标准的4G基站，节省一半时间，有效解决站点获取难、成本高等挑战。”

华为5G的优势首先是大带宽多天线集成。大带宽是指如果说4G每个Cell容量是150Mbps(每秒传输的位数量)，那么华为5G单Cell容量达到14.58Gbps，单容量扩大近百倍。

多天线是指华为5G基站目前实通过64T64R（64通道发射64通道接收来）提升网络覆盖。64T64R覆盖相比8T8R提升了80%。可以节省7成新增站址。

当然华为5G的一个优势就是极低的能耗。华为5G实现了25倍于4G的每比特能效。就是说如果4G基站和5G基站同时发送和接受同样的数据量，4G消耗25瓦特的话，5G仅仅消耗1瓦特。

5G的出现是解决数据洪流的，当海量数据从华为5G宏观基站发出，是否有相应的终端能吸收？华为同样打造了华为商用终端5G CPE Pro，该产品的核心是华为5G多模终端芯片——Balong 5000（巴龙5000）。

5G CPE Pro的核心是比指甲盖还小的Balong 5000，Balong 5000在单芯片内实现2G、3G、4G和5G多种网络制式。

所以搭载Balong 5000的华为5G CPE Pro是可支持4G和5G双模式的，所以当华为5G基站部署运行的时候，只要有5G网络，通过在华为5G CPE Pro就可以实现3秒下载1GB的高清视频，将极大的影响人与人，人与房、人与车等的连接。可以看到首先引领智能家居进入5G时代。

5G不仅仅影响着人民的生活，同时对于IT架构形成新的挑战和机遇。任正非其实在1月17日回答媒体的时候，说的很清楚“其实我们做的就是“管道”，给信息流提供一种机会。我们做的服务器存储不就是“管道”中的一个“水池”吗？终端不就是“水龙头”吗？所有这些技术都是一脉相通的。”

任正非没有说的是5G的出现对于服务器和存储形成新的挑战，一方面对于计算力形成新的挑战，一方面对于存储数据的“水池”需要更宽广，更结实。

所以未来的一定是边缘计算和云计算、边缘存储和云存储并存。只有这样才能满足5G带来的信息洪流冲击。

此次发布会华为提到了极简网络、极简运维、极简部署。但是我们应该理解事物都是具备两面性的，极简的背后就是“极其复杂”。就是为了让用户体验极简网络，华为需要花费海量的人员、海量的资源和海量的研发来实现。所以在我看来华为一方面还缺大量的人才，也就是未来华为还需要大量的真正的人才。一方面任正非又说“华为现在问题的就是机构臃肿，人浮于事”。但是是否“极简的机构”能产生“极简的优质的产品”？这个我们五年后见。