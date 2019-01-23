思科联合Pure Storage发布面向AI的FlashStack融合系统

Pure Storage和思科合作打造了一款面向人工智能的融合FlashStack融合系统，这是一种AIRI microMINI，但其运行速度只有其一半。

Pure Storage和思科合作打造了一款面向人工智能的融合FlashStack融合系统，这是一种AIRI microMINI，但其运行速度只有其一半。

FlashStack是一系列参考架构融合系统，采用Pure Storage全闪存阵列、思科UCS服务器和Nexus交换机。FlashStack主要的竞争对手包括NetApp和思科合作的FlexPod系统。

AIRI是Pure Storage与Nvidia合作打造的系统，结合了FlashBlade非结构化数据全闪存阵列（带有15个刀片）、2个Arista 100Gbit交换机和4个Nvidia DGX-1 GPU服务器，每个服务器配备8个Tesla V100 GPU，性能最高可以达到4 petaFLOPS。

后来推出的AIRI Mini系统性能为2 petaFLOPS，采用了更小的FlashBlade阵列（7个刀片）、2个DGX-1和2个思科Nexus 100Gbit交换机。

现在，思科和Pure Storage正在开发相当于小型化的AIRI Mini，但是采用的是FlashStack和思科服务器。

这个FlashStack for AI系统的验证设计具有以下特点：

FlashBlade

思科UCS C480ML M5服务器（ML =机器学习）

4U x 2插槽

2 x Xeon SP（28核/CPU）

最高3TB DRAM

8 x Nvidia SXM2 Tesla V100-32G Tensor Core GPU，支持NVlink

最多24个SAS/SATA驱动器（182TB）

6个NVMe驱动器

4 x 100GbitE

高可用性

思科Nexus交换机

该系统将在今年晚些时候推出。

C480ML M5服务器由思科基于云的管理产品管理。Pure Storage已经针对其存储开发了API，与Intersight集成。这可以实现自动存储配置，还可以通过Intersight编排功能管理Pure Storage功能。

所有这些都将在1月28日至2月1日期间举行的Cisco Live Barcelona上进行展示。