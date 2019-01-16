美光15亿美元收购英特尔3D XPoint合资企业股份

计算机芯片制造商美光（Micron）本周一证实，计划以15亿美元收购竞争对手英特尔在其闪存合资公司IM Flash Technologies中的股份。

计算机芯片制造商美光（Micron）本周一证实，计划以15亿美元收购竞争对手英特尔在其闪存合资公司IM Flash Technologies中的股份。

IM Flash合资公司在美国犹他州Lehi拥有一家代工厂，该代工厂成立于2005年，是目前全球唯一的3D XPoint内存技术生产商。3D XPoint是一种非易失性内存或者永久内存，是由这两家公司联合开发，可提高存储性能并降低服务器内存成本。

据称，3D XPoint技术比旧的NAND闪存技术快1000倍，耐用高1000倍，比动态随机内存密度高10倍，这主要得益于被称为3-D堆叠的制造工艺，其中存储层彼此堆叠以提高密度。目前3D XPoint技术被用于英特尔面向数据中心的Optane SSD产品系列中。

根据最初的合资协议条款，美光已经拥有IM Flash 51％的股份，并且有权在某些合同条件下收购剩余股份。美光在去年10月首次透露有意行使该权利。预计这次交易将在2019年7月14日至2020年1月14日期间完成。

美光决定收购英特尔在IM Flash中的股份几乎已成定局，因为两家公司去年已经宣布将结束对第二代3D XPoint的联合开发工作。展望未来，美光与英特尔将独立开发3D XPoint技术，以满足其特定的产品需求。

“位于犹他州的工厂为我们提供了制造灵活性和高技能人才，以推动3D XPoint的开发和创新，以实现我们的新兴技术路线图，”美光首席执行官Sanjay Mehrotra在一份声明中这样表示。

英特尔将不能再继续使用该工厂，也就是说未来英特尔将如何生产其3D XPoint产品尚不清楚。有一种可能是，与美光单独进行协议谈判以继续使用犹他州工厂，或者，英特尔可以改造其位于中国大连的Fab 68工厂。英特尔声明中表示：“我们有很多可选的生产制造方案，而且我们已经出货Optane技术产品已经有一年多时间了。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，由于目前市场对3D XPoint产品的需求不高，所以英特尔如和做出决定有些棘手，因为3D XPoint产品并不需要多个工厂。不过，他猜测英特尔最有可能选择中国工厂。

Mueller说：“英特尔正在这里采取一种非典型的风险型供应链战略，但只有未来我们才能看到这一战略是否奏效。但同时我们也希望美光能够尽快为3D XPoint创造更多需求。”

英特尔的产品组合包括Optane双列直插式内存模块，这是2017年推出的一系列动态随机访问内存集成电路。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“两家公司正在分道扬镳，我完全希望英特尔能够为其下一代Optane内存承担生产控制权。美光是一家陷入危机的公司，真的需要谨慎选择下一次投资。对于英特尔而言，Optane是其整体Xeon Scalable数据中心平台策略的一个重要差异化因素。”

美光仍然没有发布任何基于3D XPoint的产品，但已经承诺在今年年底前推出。