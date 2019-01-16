大型机市场的商业游戏：IBM公司收购T-Systems部分资产

根据多个消息来源，IBM公司即将收购德国电信旗下表现不佳的大型机业务部门。

根据多个消息来源，IBM公司即将收购德国电信旗下表现不佳的大型机业务部门。

就在元旦前夜，德国竞争管理局网站上发布了一条新的案例信息，提到IBM德国将收购“T-Systems International GmbH下辖的竞争资产”，主要包括“IT服务”与“IT外包”部门。

根据IT Zoom网站的报道，蓝色巨人已经为这笔交易付出8.6亿欧元价码。而相关资产，原本归属于德国电信下辖子公司T Systems。

不过T-Systems方面在接受采访时表示，“此次交易并不涉及对业务部门的出售。”

他们解释称，“T-Systems将继续在市场上销售服务并负责将其交付到客户手上；而IBM方面则将接管其中一部分服务。”

T-Systems公司正处于大规模重组带来的阵痛当中。去年6月，公司老板Adel Al-Saleh证实将把员工总数由3万7千名削减至1万名，业务覆盖范围也将由原本的100个城市减少至10个。

蓝色巨人在采访中告诉我们：“IBM与T-Systems双方计划在大型机服务领域签订服务协议。现有客户合同将不会受到影响。其中T-Systems方面将继续提供大型机服务，但后续服务将由其与IBM共同交付。”

据报道，目前正有数百名T-Systems工作人员根据这项新的大型机业务协议进行转移，《Handelsblatt》报表示将有400名员工转投IBM旗下。我们已经就这一数字向两家厂商进行了求证。

这份德国商业报刊同时指出，由IBM接管的T-Systems资产在未来十年之内将价值约8亿欧元。

在德国电信公司2018/19第三季度财报当中，T-Systems被确定为拖后腿因素，其不佳的市场表现导致这家电信公司的盈利增长率仅达到6.2%。公司投资者关系高级副总裁Hannes Witting指出，大部分裁员工作计划于2019年年内完成。

与此同时，IBM公司的技术服务与云平台——目前在企业业务当中占主体地位，也是大型机资金投入的主要去向——在上个季度当中的收入下降了2%。蓝色巨人将在本月22日发布其第四财季业绩报告。

T-Systems与IBM之间达成的这项协议需要得到德国竞争监管机构Bundeskartellamt Office的批准。而只要申请得到确认，相关合并工作将在今年5月正式启动。