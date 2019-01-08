Mobileye 选定美光内存推进其第五代自动驾驶平台发展

在 2019年国际消费类电子展（CES）上， Mobileye 选定美光内存解决方案，以推动基于Mobileye 第五代 EyeQ 5 单芯片系统 (SoC) EPM5 平台的全自动驾驶开发。

2019 年 1 月 7 日——在 2019年国际消费类电子展（CES）上， Mobileye 选定美光内存解决方案，以推动基于Mobileye 第五代 EyeQ5 单芯片系统 (SoC) EPM5 平台的全自动驾驶开发。

自动驾驶汽车依赖于各种传感器技术，包括视觉图像、激光雷达和雷达，这些传感器在感知车辆所处环境并将其分类的过程中产生大量数据。加快对所获数据的处理速度，才能够使ADAS以人类驾驶员的反应速度，甚至以快于人脑的速度进行反应。这种快速决策需要充足的存储带宽作为支持，满足自动驾驶车辆 ADAS 所需的计算和数据处理需求。此外，L5 级自动驾驶汽车需要进一步增强的主动安全系统和防撞系统，以目前的水平仅能满足自动紧急制动 (AEB) 和自适应巡航控制 (ACC) 等功能。

美光是 Mobileye 的EPM5 平台的内存解决方案主要供应商，提供业界最广泛的内存和存储产品组合。两家公司将合作测试和验证美光的 LPDRAM、Xccela NOR 闪存和 e.MMC 内存解决方案，来满足ADAS 所需数据吞吐量的性能要求。以加速在 L1至L5 级自动驾驶车辆上实现高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能。

“技术和平台供应商需要汇集其共同智慧，以满足 ADAS 和自动驾驶平台的性能要求，”美光科技嵌入式产品事业部市场副总裁 Kris Baxter 说，“通过与 Mobileye 合作，美光将充分发挥其作为汽车内存解决方案领先供应商的优势，帮助Mobileye实现L5级自动驾驶汽车ADAS功能的进一步发展。”

“Mobileye 不断开发硬件以应对自动驾驶的每一级新挑战，每一代 EyeQ 的性能是上一代的8倍，同时保持了低功耗。”Mobileye 工程执行副总裁兼英特尔公司副总裁 Elchanan Rushinek 表示，“美光提供专业的内存解决方案，并且展示了其支持L5级自动驾驶汽车高性能和低功耗需求的能力，支持 EyeQ5 平台实现‘超级计算机’功能。”

作为2020 年实现全自动驾驶车辆上路目标的一部分，Mobileye 正在开发基于 EyeQ5 SoC 平台的中央计算机功能，用于执行视觉图像和传感器的融合。

作为拥有超过25年汽车行业服务经验的行业领先合作伙伴，美光提供先进的汽车内存解决方案，严格执行质量、可靠性和合规性的要求。美光广泛的易失性和非易失性内存产品组合针对汽车应用进行了优化，并且获得了正式的产品寿命计划支持。