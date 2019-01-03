ZStack尤永康：以产品化的自研开源IaaS架构助力企业数字化转型

上海云轴信息科技有限公司（ZStack）创始人&COO尤永康在13日下午举办的行业变革与开源融合论坛上发表了题为“ZStack云平台助力企业数字化转型”的主题演讲，

2018年12月12-13日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，希望通过云计算产业链相关各方的广泛参与，为我国云计算的发展献计献策。会上详细解读了国内云计算产业政策，展示了我国云计算国家标准研制工作的成果，报告了云计算标准化工作的重要进展。

上海云轴信息科技有限公司（ZStack）创始人&COO尤永康在13日下午举办的行业变革与开源融合论坛上发表了题为“ZStack云平台助力企业数字化转型”的主题演讲，并接受了至顶网的独家专访。他谈到ZStack，是一家专注于产品化的创新开源的云计算服务商，也是国内最大的自主开源IaaS社区——zstack.io的发起者。自成立之初起，ZStack就创新推出新一代云计算开源理念——4S标准，即Simple (简单)、Strong (健壮)、Smart (智能)、Scalable (弹性)，并通过聚焦zstack.io社区及一线业务需求，打造了高度产品化、自主可控的云平台，且使云平台具备了强大而易用的特性，全面助推企业数字化转型。

以下为访谈实录（内容经至顶网编辑整理，未经允许谢绝转载）：

至顶网：作为云计算的资深人士，在您眼中云计算开源领域这几年发生了哪些变化？ZStack在开源领域取得了哪些成果？

尤永康：从我的角度来看云计算开源领域这几年依然非常火热，整个开源云都在蓬勃发展。这几年国内基于OpenStack，基于ZStack、基于开源软件的创业公司如雨后春笋般出来，整个势态非常好。

ZStack2015年开始推出自研开源的IaaS云平台——ZStack云平台，并坚持开源版本和商业版本的核心部分始终保持一致。 目前，ZStack代码托管在全球知名开源项目平台——Github，面向全球开发者开放。

同时， ZStack自成立之初起，就发起并维护着国内最大的IaaS开源社区——zstack.io，目前已经吸引6000多名社区用户。这个社区目前以社区用户自发讨论和交流各种问题为主，以ZStack原厂技术人员为辅提供技术咨询与交流。从社区建设形式来看，早期阶段以ZStack为主参与和支撑社区建设，对外目前公开的API超过1000个，现在ZStack.io社区有了更多用户和开发者，这些用户和开发者可以利用这1000多个API自由组装出自己的云，包括私有云、混合云，甚至是用ZStack去搭建公有云对外提供服务。

最后，在ZStack官网上有非常完善的产品技术文档，包括产品手册、开发手册、实践教程，以及安装部署、功能演示等视频教程。通过产品技术文档和视频学习，社区用户和开发者可以很快了解ZStack云平台并基于ZStack开源项目做二次开发。

至顶网：在云计算技术路线上， ZStack已经逐渐发展为主流开源云架构之一，请问ZStack的创新表现在哪里？

尤永康：ZStack具备领先业内的产品化优势和技术创新力，这表现为：首先，创新的产品化交付模式，ZStack是业内较早实现将云平台产品化的云服务商，提供从官网下载安装ZStack云平台，并支持一键跨版本在线升级，用户可以自行安装部署云平台，并通过升级持续获取新功能。

其次，类似于Linux内核的模式，ZStack创新推出云计算的4S标准，即Simple (简单)、Strong (健壮)、Smart (智能)、Scalable (弹性)。通过全异步架构、无状态服务、无锁架构、进程内微服务等核心技术，解决了IaaS领域：复杂度、稳定性、可伸缩性和灵活性等难题，帮助用户解决上云难、用云难的问题。我们认为这是未来企业采用云或者使用云最主要的原因和形态。

第三种，混合云领域的创新，通过携手国内最大的公有云厂商阿里云，ZStack云平台可以帮助用户无缝打通私有云和公有云，从数据层面和管控层面深度融合公有云资源，并且通过1套UI同时管理两个界面，让用户业务自由运行在混合云中。目前混合云领域中，ZStack云平台支持互联互通、业务灾备、统一管控、安全防护、增值服务等6大场景。

至顶网：您认可混合云是云计算的未来趋势吗？关于ZStack在混合云领域的创新，能否展开说一下？

尤永康：从ZStack角度来看混合云一定是未来企业IT主流形式，未来我们看到世界是融合的，或者是对外的越来越多，所以混合云场景会变成一种常态，目前来说更多的混合云还都只是在控制面打通，即有一个私有云也有一个公有云，两者你要登录自己的帐号，操作比较麻烦，自己的界面，有的公司就做多云管理，能够做一个统一的界面，把后面复杂的不同的业务逻辑处理掉，在一个界面实现开机关机等操作。

混合云场景要求私有云和公有云网络能够打通，数据面能够从私有云和公有云之间自由流转，我们认为这是混合云未来非常核心的技术趋势。ZStack正好有一点先机，因为我们和阿里云合作，打造混合云服务。阿里云是国内最大的公有云提供商，ZStack跟它有深度的API对接，可以实现包括一键上云、一套UI支持公有云和私有云两套资源运维管理等。

举个例子来说，传统模式下，大家在公有云上创建一个虚拟机或者云主机，选择的模板只能是公有云提供给你的那几十种，如果客户在线下封装好了一个模板，需要在阿里云上能创建出来，这个模式就非常复杂了，使用ZStack会帮助用户把线下的镜像模板，传递到阿里云上去，在云上创建出新的云主机出来，这种就是非常创新的模式。之后会通过在公有云上的VPC和线下私有云上的VPC，在私网IP地址互连互通，数据也可以自由传输，这些也是ZStack创新所在。

至顶网：目前ZStack服务多少用户了？能不能谈一谈比较典型的用户？

尤永康：据不完全统计，ZStack云平台至少支撑了 1000 家企业用户的云环境，与 200 多家云厂商建立生态及渠道合作伙伴关系，覆盖政府、金融、教育、互联网、能源、制造业等众多行业。

包括饿了么、滴滴、申银万国期货，都有大规模使用ZStack云平台。申银万国期货在两年前就开始使用ZStack开源版部署他自己的业务，随着业务升级完善，申银万国期货遇到了需要扩容的场景，于是自然升级到ZStack企业版产品，由ZStack来提供专业的服务。

再比如饿了么，它们有北京上海两个区域四个数据中心，总共有数千台服务器都运行在ZStack云平台上，支撑了日常订餐业务，目前已经运行快两年了，整个平台非常稳定，毕竟是互联网平台，如果有任何问题就会影响饿了么日常的海量订餐业务。

至顶网：您如何看待国产适配需求？ZStack在国产适配领域有哪些投入？

尤永康：国产自主可控始终是这几年的主流趋势，尤其是今年发生了一些国际事件之后，自主可控被提到新的高度，实际上ZStack去年携手阿里云跟ARM架构国产芯片服务器厂商贵州华芯通做了完美适配，而且在今年5月份贵州数博会上，共同展示了国内首款从硬件服务器到云平台、到上层应用全部都是自主可控的项目，一个是贵州省的精准扶贫，一个是智慧贵安的政务云，两个项目从硬件到云平台都是符合全国产诉求。其中云平台是ZStack，硬件是华芯通，软件是它们当地的国产软件提供方，项目运行得非常稳定，这也为未来其他国产云项目提供了一个参考范本。同时，我们知道国内的CPU服务器也很多，ZStack会继续找机会一一适配，最终支撑更多国产化应用，对ZStack来说，作为一个完全自主可控，程序都是自己写的云平台，也有这个责任去与更多国产化的硬件做适配。

至顶网：请谈一谈，未来1-3年ZStack开源社区的规划。

尤永康：ZStack创业之初一直坚信两个方向，基础云平台的开源化和免费化将是主流趋势，未来从我们角度来说，IaaS层开源化免费化是趋势，开源对大家来说第一可以相互参与，第二公开了内核部分，表示你没有任何偷盗欺骗，对支撑上层应用是非常好的。

未来规划方面，首先ZStack将会继续致力于推动整个开源社区建设，今年我们开始每两个星期做一次在线公开课——ZStack学堂，分享云应该怎么去建设，云里面各种知识和概念，目前我们已经累积了十期在线培训视频素材，每期全国各地的用户及云计算爱好者都会在线上观看，这些全部是免费的，这也是我们努力建设社区和回馈社区的方式之一。

其次，ZStack积极参与云计算国家标准化组织，助力行业标准规则的建立和制定。这个对创业公司来说也是比较少见的，因为你能参与这样的标准制定，对企业自身技术实力是有一定要求的。

第三，ZStack也会积极参与云计算开源组织举办的各种活动，积极推动和支持国内整个开源云计算的发展与建设。

第四，ZStack还会去深入国家队云计算转型建设中，比如央企集团总部的云计算战略，我们也会很乐意去参与和支持他们。