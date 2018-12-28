中国旅游研究院与联通大数据有限公司联合发布文商旅融合大数据报告

12月27日上午，由中国旅游研究院与联通大数据有限公司联合主办的中国-东盟旅游合作研讨会暨“智游广州•文化名城“旅游大数据报告发布会在北京隆重举办。

12月27日上午，由中国旅游研究院与联通大数据有限公司联合主办的中国-东盟旅游合作研讨会暨“智游广州•文化名城“旅游大数据报告发布会在北京隆重举办。会议汇聚数百位行业翘楚为推动中国-东盟旅游合作以及城市发展中的文旅融合展开深入交流。

中国旅游研究院院长戴斌、中国联通政企客户事业部总经理李广聚、广州市旅游局副局长吴青松向大会发表致辞。中国旅游研究院院长戴斌、联通大数据有限公司总经理赵越，广州市旅游局副局长吴青松参加报告发布仪式。此次会议有力推动了文旅产业的深度融合以及大数据在旅游产业的创新发展。联通大数据有限公司副总经理周华对旅游大数据报告进行了深入解读。

在文旅融合的背景下，结合大数据、人工智能等技术，精准描绘中国游客的用户画像，全方位了解游客的真实需求，充分释放旅游大数据价值成为行业共识。联通大数据基于自身多维度数据优势，助力旅游产业智慧升级。

中国旅游研究院院长戴斌致辞

戴斌在致辞中表示， 2018年“融合发展”是一个主题，融合发展如何做到亦融则融、能融尽融？我们做了一系列研讨，政府也从未停止过对文化和旅游融合发展的理论探讨和政策设计。目前亟待解决的问题是：第一，如何在当前形势下做好国际、国内的旅游交流，特别是国际旅游交流工作。2018年中国旅游出入境市场呈增长趋势，整个东盟国家既是中国重要的客源国、也是中国出境游客重要的目的地国家。第二，在如今的国际和国内旅游业发展过程当中，城市越来越成为独立的旅游目的地，如何去探索城市作为一个客源地和作为一个旅游目的地，在国际交流交往中的作用，是一个重要探索方向。第三，如何抓住消费者决策分散化、随机化以及对目的地的体验性，挖掘新趋势促进旅游业的发展，也是我们正在思考的问题。

中国联通政企客户事业部总经理李广聚致辞

李广聚在致辞中表示，旅游行业是中国联通聚焦的六大产业互联网领域之一，中国联通高度重视大数据与旅游行业的深度融合，在具体业务场景中为旅游行业赋能。目前，中国联通已和业界同仁一起，在旅游行业积累了职驻地、出行方式、实时轨迹等近百个数据模型，为国家文化和旅游部、12个省70余个市县旅游管理部门、100多个景区提供了旅游监测管理平台、智慧景区建设等产品和服务。

《智游广州•文化羊城》旅游大数据报告发布仪式

在高端对话环节，各位专家就文旅融合推动中国东盟旅游合作和城市发展中的文化和旅游融合等主题做了精彩分享。中国联通政企客户事业部交通与旅游行业负责人李玲作为专家参与讨论。

中国联通政企客户事业部交通与旅游行业负责人李玲参加圆桌讨论

大数据撬动旅游产业新格局

文化类旅游景点越来越受到游客青睐，“用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化”成为时下文旅产业的重要课题。“智游广州•文化名城”《旅游大数据报告》由中国旅游研究院与联通大数据有限公司联合发布。双方专家团队基于联通运营商海量数据，对选取的广州市部分景点的游客情况进行深入分析，推动整体旅游业的繁荣。

联通大数据有限公司副总经理周华解读报告

报告选取了广州比较有代表性的22个景点，从旅游类、文化旅游类、文化类三类景点进行了客流量、游客画像、客流来源、停留时长、游客轨迹等几个基础维度的综合大数据分析，结合广州4个商圈数据，通过58个数据指标的交叉分析，深度解析广州城市的文化旅游特色， 同时形成文商旅融合专题分析。

广州作为繁华的国际大都市和国际商贸中心，城市旅游综合竞争力一直稳居全国前列，其悠久的历史文化深深根植于广州的城市脉络中，与广州的经济发展一脉相承，吸引着络绎不绝的中外游客。报告显示， 2018年1-11月份，广州市旅游接待总人数1.97亿人次，同比增长9.51%；2018年1-11月份，广州市旅游业总收入3379.84亿元，同比增长10.79%；预计全年接待游客超过2.2亿人次，旅游业总收入突破4000亿元，同比增长11%。

文旅融合成破局增长点

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出：“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。” 文化是灵魂，旅游是载体。文化旅游作为一种全新的体验形式成为现代旅游业发展的新亮点。

报告显示，在分析周期三个月内，广州市最受欢迎景点的前三甲分别是广州塔、白云山风景名胜区、长隆欢乐世界。广州市最重要的地标性建筑广州塔稳居榜首。“羊城第一秀”白云山风景名胜区占地面积大且风景优美，位居第二。

越秀公园自然风景优美，保存了各种历史文物和遗迹，上百年的历史文化积淀和独特的文化意象吸引了众多游客驻足。因此荣登全周期最受欢迎“文化旅游类”景点排行榜榜首，成为文旅融合生动范本，独占了统计范围内广州市文旅景点全部游客流量的71.2%。

广州的文化类景点涵盖主题文化、红色文化、艺术文化等多种文化，粤剧艺术博物馆凭借粤剧这一世界级非遗项目的中国戏种，依托广州独特的文化根脉成为最受欢迎“文化类”景点之最。

通过对热门游览线路和文化类景点向旅游类及文化旅游类景点游客流向的分析，报告得出，文旅融合路线市场接受度更高，得到游客的喜爱。而文化类与旅游类资源应通过资源整合优化，为文化类景点注入更多舒适的游玩体验，提升游客游玩兴趣。

文商旅融合效果显著

2017年12月，广州市落实“推动国家重要中心城市建设全面上水平”精神，深入贯彻市委关于“把文化产业、旅游产业打造成战略性支柱产业的决策部署和“一江两岸三带” 、“大小黄金三角”发展布局的实施要求，充分利用广州“国际商贸中心”、“国家旅游中心城市”、“国家历史文化名城”的综合品牌优势，推动文商旅产业融合发展。

报告数据显示，在文商旅深度融合的广州，在政策推动和设施不断完善的前提下，平均超过50%的游客在广州22个景区游玩后选择去到广州市的商圈消费娱乐。三个月份对比，12月景区流向商圈客流量最大，超过241万人次。2018年6月和2018年8月相比较，游客在景区游玩后向商圈流向趋势越发明显，各类商圈游客占比均有增长。

2019年将是文旅融合快速发展的一年，如何利用大数据辅助指导文明旅游、红色旅游、乡村旅游、特色小镇、文化主题游、扶贫游……，将是联通大数据积极探索的方向。

会议在全体与会者的见证下圆满落幕。文商旅融合，国际化发展，这将是文旅产业的一个新开始，更是大数据在文旅产业价值实践过程中的创新与升级。

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