IDC发布中国企业网盘报告：市场规模高速扩张 迎来前所未有的机遇

2018年11月22日，北京——全球知名调研机构国际数据公司（IDC）近期发布的《中国企业网盘软件市场份额，2017》显示，2017年中国企业网盘软件市场规模为8760万美元，同比增长51.7%，其中 联想企业网盘市场占比排名第一。

2018年11月22日，北京——全球知名调研机构国际数据公司（IDC）近期发布的《中国企业网盘软件市场份额，2017》显示，2017年中国企业网盘软件市场规模为8760万美元，同比增长51.7%，其中 联想企业网盘市场占比排名第一。这是IDC首次专门就中国企业网盘市场发声。

近年来，中国政治、经济发展态势喜人，促使信息产业高速发展。依托云计算、大数据、人工智能、移动互联网等技术，企业数字化转型变革步入快车道，越来越多的企业开始重视对自身数字资产的保护和利用。作为SaaS服务的又一细分方向，企业网盘由于非结构化数据管理能力强、安全合规性高、能为企业解决共享协作难题而发展迅速、增长强劲。IDC预测，在这样的形势下，中国企业网盘软件市场在未来5年仍然会保持高速增长。

企业网盘市场在迎来前所未有机遇的同时，也面临更多挑战，企业对于网盘提出了更高要求，市场变化呈现如下特征：

 企业网盘与业务系统整合需求凸显

企业需要的不仅仅是文档存储、分享和协作的简单管理工具，还需要网盘能跟更多的业务系统相集成，参与到对业务系统流程中所涉及文档的整个生命周期的管理。

 混合云部署模式需求增长

由于数据敏感度不同，企业对于数据的部署需求也不同。企业希望将敏感度高的内容存储在企业自己的数据中心，以保证其安全性和合规性；而对于敏感度低的内容，企业希望部署在公有云平台，方便文档的同步和分发，同时降低运维成本。这需要网盘产品的架构能满足企业在不同场景下的部署需求，并能进行统一管理。

在本次报告中，联想企业网盘以较大优势领跑行业市场。IDC指出：2017年，联想企业网盘完成了产品能力与渠道建设的“双加强”。通过整合公有云、私有云、融合云三条产品线的能力与优势，联想企业网盘满足了企业的多种场景需求，覆盖包括政府、金融、制造、地产、工程、教育、能源、零售等十几个行业，形成了在线文档生产、全球文件分发和协作、文件安全管理和分享、移动办公、智能文件分级分类等差异化方案，深度匹配企业的行业特性。