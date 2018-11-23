节点新趋势：性能水平尚不完全明确，但Ceph存储系统的强大无需质疑

据透露，开源Ceph存储系统的研发速度可能比大家的预期更快一些。对于感兴趣的朋友们，根据我们得到的消息，四节点Ceph集群可以利用美光NVMe SSD提供227.7万随机读取IOPS——这样的水平在面对任何标准的考核中都堪称高性能。

据透露，开源Ceph存储系统的研发速度可能比大家的预期更快一些。对于感兴趣的朋友们，根据我们得到的消息，四节点Ceph集群可以利用美光NVMe SSD提供227.7万随机读取IOPS——这样的水平在面对任何标准的考核中都堪称高性能。

美光公司发布了一份长达31页的参考架构（简称RA，https://www.micron.com/resource-details/30c00464-e089-479c-8469-5ecb02cfe06f）文档，旨在宣称其NVMe闪存驱动器能够为Ceph集群（此前曾被称为快速访问存储软件系统）带来的加速效果。

Ceph属于开源存储方案，其利用底层对象存储方案交付文件、块与对象存储资源。其通常利用集群服务器节点构建而成，并借此实现性能、可伸缩性与容错性。此外，其中还设有对象存储节点与监控节点，二者共同为Ceph存储提供虚拟功能池。

Ceph架构——美光示意图

该产品目前由红帽以及SUSE开始提供。

其基本参考架构组件包括：

一套由双至强Platinum 8166 Purley CPU机架式服务器配合3 TB内存构建的四节点集群;

红帽企业Linux 7.5;

Ceph Luminous 12.2.8;

每个1U存储节点中安装10块美光9200 MAX 6.4TB NVMe SSD;

利用美光5100 SATA SSD安装操作系统;

每个节点2 块Mellanox ConnectX-5 EN 100GbitE双端口网卡;

Mellanox ConnectX-4 50GbitE网络，用于连接客户与监控节点;

2台100GbitE交换机。

整体系统可容纳7U机架空间，用户可以利用其构建起规模更大的Ceph存储体系。

其侧重于加速块性能，同时亦加速对象IO。美光公司表示性能水平可参考下图所示：

美光 Ceph参考架构性能表。

在理想情况下，这套系统的性能水平可以与其它使用NVMe驱动器的SAN阵列或者对象存储阵列进行比较; 但可以肯定的是，其性能将必然高于使用磁盘驱动器的存储系统。

总结来讲，这套参考架构定义了一套得到预先验证且完整记录的系统，可供技术客户及销售商用于构建及部署令人惊讶的高性能Ceph系统。