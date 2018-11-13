2018中国优秀云计算开源案例评选活动火热进行中

中国优秀云计算开源案例评选活动由中国开源云联盟组织，评选范围为中国境内的云计算开源领域优秀实践案例。

云计算产业技术创新和应用的高速发展离不开开源事业的大力推进，在开源潮流席卷全球的今天，众多企业一方面将内部项目开源化，让社会外部力量共同参与、协作开发，可以一定程度上降低内部研发开支、有助于完善项目功能和提高项目性能；另一方面，可以帮企业内部减少试错成本，并进一步检验业务潜能。可以说开源事业大大促进了企业的创新步伐。

中国的开源事业取得了长足的发展，越来越多的企业投身开源事业，企业用户也享受到开源平台和软件所带来的创新价值。开源产业的创新发展，推动全球信息技术的创变发展。 就像云计算、AI等技术的创新和落地一样。一位大型企业的CIO曾说的一段话很有代表性，“AI技术选型的时候，我没有刻意选择开源，但是我接触的新技术都是开源架构的”。

在这样的背景下，为深化国内企业及用户对云计算开源案例的了解，传播国内开源领域优秀的项目及实践经验，带动各界推进云计算开源产业的有序发展。中国开源云联盟将发起中国优秀云计算开源案例评选活动，最终获奖者可获得中国开源云联盟颁发的获奖证书，并获得第八届中国云计算标准和应用大会现场的颁奖资格。

中国优秀云计算开源案例评选活动由中国开源云联盟组织，评选范围为中国境内的云计算开源领域优秀实践案例。通过收集、评选和奖励在云计算相关理论、方法和实践中取得显著成果的单位和案例，颁发获奖证书，并在大会上颁发“中国云计算开源优秀案例奖”。

相关云计算开源技术，如 OpenStack、容器、Ceph、桌面云、OPNFV 等，结合公有云、私有云、混合云等不同的云部署模式，根据不同垂直行业领域 （例如，政务云、电信云、电力云、金融云、广电云、医疗云、能源云等行业） 的划分，从案例方案的技术专业特点、行业贡献、参评单位资质与积累、对于开源云计算技术发展的促进作用、是否能为更多的用户单位提供参考借鉴意义的角度进行评选和考察。

该评选采用主动申报和中国开源云联盟组织提名等多种方式参与。为保证案例评选结果的公平、真实及有效性，采用专家评审及参评企业现场答辩的方式进行奖项评选。为保证广泛性，以便更好地促进云计算产业的发展，所有奖项原则上不重复提名。

2018中国优秀云计算开源案例评选活动相关资料请点击：

http://www.coscl.org.cn/news/489564/

2018中国云计算标准与应用大会报名：

http://hudong.zhiding.cn/f/gPusGV?x_field_1=S_news