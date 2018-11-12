区块链用于狙击硬盘造假？看看希捷与IBM的合作！

全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）与IBM（NYSE：IBM）日前宣布合作，利用区块链和安全技术减少假冒产品。

中国，北京，2018年11月12日——全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）与IBM（NYSE：IBM）日前宣布合作，利用区块链和安全技术减少假冒产品。此项目通过IBM区块链平台鉴定硬盘来源，助力制造商、集成商和商业伙伴共同打击假冒硬盘，为数据管理行业提供更高水平的多层次安全保护。

据国际反伪联盟称，全球假冒和盗版电子产品贸易额已经超过1.7万亿美元。希捷将在IBM Cloud的IBM 区块链平台更新产品认证数据以验证产品真伪，产品认证数据基于制造过程中产品对应的Seagate Secure™电子ID（eID）形成。产品生命周期内，其唯一标识码（充当电子指纹）可随时用于验证硬盘信息。希捷Certified Erase应用加密擦除技术生成数据清理电子证书，该证书通过支持Seagate Secure公钥基础设施（PKI）的设备进行电子签署，并存储在区块链上，以便依据最新发布的全球数据隐私法律进行合规管理。

IBM区块链平台基于IBM在区块链领域的专长和Linux基金会的Hyperledger Fabric分布式账本框架建立，允许网络参与者根据他们的权限级别追加和查看区块链数据。由于区块链上的记录不可变更，产品生命周期内技术供应商、服务提供商和终端用户将能在区块链上确认产品出处。此举有助于为客户加强部署期的产品保障，同时减少数据丢失、假冒伪劣，并降低保修成本。

IBM全球电子行业总经理Bruce Anderson表示：“区块链技术可以非常有效地确认产品的来源和真伪。能够与希捷合作，将区块链与先进的加密产品识别技术相结合，这一举措意义非凡。同时标志着区块链在重构电子产品生命周期管理流程的巨大潜力。假冒电子元件是一个全球性的问题，需要整个生态圈共同努力解决。”

该电子ID（eID）和Certified Erase认证擦除功能以希捷Seagate Secure技术为基础，该技术可以提供更高水平的产品来源认证和数据擦除证明。客户可以知晓硬盘是否为希捷正品，并了解正品硬盘上的任何数据都可以被安全擦除，从而帮助客户遵守国际合规标准，令其从中受益。

希捷科技高级副总裁兼首席技术官Mark Re表示：“IBM的技术创新历史由来已久，应用于检验各个行业产品来源的区块链技术领先市场。通过将希捷在产品安全方面的创新与IBM的区块链专业知识相结合，我们希望减少产品假冒问题的发生。”

随着项目不断继续开发，希捷和IBM继续共同努力打击全球产品假冒现象，双方将邀请供应链合作伙伴参与其中，扩大业务网络。