蓄势待发，基于英特尔傲腾技术的持久内存将为数据中心提供加速服务

英特尔革命性的内存技术要为数据中心提供加速服务了。近日，英特尔发布傲腾数据中心级持久内存测试版程序，将通过数据中心为企业提供加快数据流动、提高数据的存储和处理能力的服务。

英特尔革命性的内存技术要为数据中心提供加速服务了。近日，英特尔发布傲腾数据中心级持久内存测试版程序，将通过数据中心为企业提供加快数据流动、提高数据的存储和处理能力的服务。

英特尔傲腾技术是基于3D Xpoint闪存颗粒介质以及英特尔快速存储技术结合而成的持久性内存技术，早在去年其刚面世就因其具备内存的低延迟、超高速还能具备非易失性存储的特性受到业界广泛关注。

目前该内存技术已经广泛用于台式机、笔记本电脑等设备，已经对常用的文档、图片、视频和应用程序等工作进行加速和和增强性能。而该技术应用到企业级领域，相信将对从云、数据库、高性能计算，到内存分析和内容分发网络等关键数据工作负载提供新的动能。

傲腾技术的出现为解决数据传输面临的鸿沟提供新的动能

作为创新型企业，英特尔一直以来都在创新的推出新技术来解决数据从计算到存储直接的快速传输问题。目前NAND SSD的时延与DRAM内存的时延是一万倍级别的差距。那如何来解决内存和SSD以及存储结构间的鸿沟。这也是英特尔推出傲腾技术的原因。

英特尔公司全球市场营销集团数据中心市场副总裁Susan Blocher

最近来华的英特尔公司全球市场营销集团数据中心市场副总裁Susan Blocher对媒体表示英特尔为弥合内存和存储结构之间的鸿沟，不仅引入更多的高效的英特尔3D NAND SSD的能力，提供更可伸缩的高效存储、更高的性能，同时我们还提供了英特尔Optane DC SSD盘，它可以带来更好的远程数据访问性能，真正的解决温数据层这个鸿沟。

而且目前推出的英特尔傲腾数据中心级持久内存测试版程序，更是为企业带来了全新的性能，“傲腾数据中心级持久内存，性能能够达到DRAM内存的性能，同时具备持久性的存储能力，也就是它带来两个世界最好的精华——持久性和DRAM的性能。” Susan Blocher谈到。

傲腾持久内存具备双运行模式的独特能力

英特尔傲腾数据中心级持久内存通过两种特殊的运行模式——APP Direct模式和内存模式——来实现独特的能力。

App Direct模式能够提供持久性存储，通过对操作系统和应用程序进行专门的调整和优化，能够很好的利用其提供的持久性这个关键特性。

内存模式是面向所有的应用，就像内存一样提供不是持久性的加速能力，但是其能够提供高达512GB的内存容量，也就是在现有内存容量的基础上再加512个GB。

当然还支持两者混合在一起的混合模型，其中一部分用作为扩大内存来使用，另一部分可以用App Direct模式，让应用软件直接调用它，这个模式下也可以节省开发的时间，提高相关效率。

“所以事实上你任何时候都可以使用这两个模式，但是只有在应用已经实现了持久内存能力的这些应用，才能使用App Direct模式，其他的都可以使用内存的模式来获得额外的512GB的容量。”Susan Blocher对媒体们分享到。

测试结果显示其能力前所未有

现场，Susan Blocher还分享了新技术的测试结果，“通过部署英特尔傲腾数据中心级持久内存的Apache Spark，我们发现在I/O密集查询方面，与传统的DRAM相比较，客户能够实现超过8倍性能的提升。”

而在大型的内存数据库SAP HANA应用上进行的测试，这些应用能够在几秒钟之内启动，而不是几分钟甚至几个小时，大家可以想象一下这些应用能够在几秒内启动带来的意义。

还有非常重要的一点，“英特尔傲腾数据中心级持久内存新技术在Cassandra进行了测试，与可比较的DRAM、NVMe驱动相比较，能够实现9倍的读取交易。并能够满足每个系统的用户数量增加11倍的扩展能力，这也就意味着客户无需扩容IT基础设施既可以支持更多的用户数量。”

通过Susan Blocher的分享我们看到，作为全新的内存类型，英特尔傲腾数据中心级持久内存从根本上改变了数据中心的弹性，将内存数据库重启时间从几天、几小时缩短到几分钟或几秒钟，并提供经济实惠的内存空间，从而将系统内存容量扩展到前所未有的水平。

相信部署这项全新内存技术的系统和服务将能够为多种多样的数据中心使用场景带来新的进步，包括在分析能力、数据库和内存数据库、人工智能、高容量虚拟机和容器以及内容分发网络等方面的提升与改进。

据了解，目前包括阿里巴巴、思科、戴尔易安信、富士通、谷歌云、慧与科技、华为、联想、甲骨文和腾讯等多家原始设备制造商和云服务提供商已经公布了用于早期客户试用和部署的测试服务及系统。同时英特尔还正在与领先的独立软件供应商（ISV）Aerospike、Altibase、Apache Spark、AsiaInfo、Cassandra、DataBricks、Gigaspaces、IBM、微软、红帽、RedisLabs、RocksDB、SAS、SAP、Sunjesoft、SUSE、Ubuntu、Virtuozzo和VMWare等开展合作，以确保应用程序和运营环境能够充分利用英特尔傲腾数据中心级持久内存技术。