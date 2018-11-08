中集集团CIO潘进杰：“说的清，做得到！”我就选择你！

在采访中集集团CIO潘进杰过程中，印象深刻的他对于合作伙伴的理解。当企业业务上云的时候，对于合作伙伴的选择与大道至简一样。选择合作伙伴很简单，你能够将专业的产品讲清楚，并能和我一起创新实施，我就选择你。

在采中集集团CIO潘进杰过程中，印象深刻的他对于合作伙伴的理解。当企业业务上云的时候，对于合作伙伴的选择与大道至简一样。选择合作伙伴很简单，你能够将专业的产品讲清楚，并能和我一起创新实施，我就选择你。

中集集团CIO潘进杰

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称中集集团）是一个集（制造+服务+金融）多元化的产业集团，旗下包括集装箱、道路运输车辆、物流服务、空港设备、能化食品装备、海洋工程、金融等为全球性的提供物流、物流装备、能源装备的供应商。公司发布2018年三季报,2018年1-9月实现营业收入人民币669.06亿元(去年同期为人民币539.63亿元),同比增长23.99%。

中集集团业务发展面临着“制造+服务+金融”制造业服务升级、全球化布局、提高生产力、多元化的业务板块以及分层管理、内控规范需求等各个方面的发展需求。

而这样需求同样对背后的IT系统提出挑战。

制造业转型，集团面临着产品制造向制造服务全面解决方案升级，面临着两化融合的数字化转型挑战；

企业的全球化布局，要求IT平台能够覆盖境内外各个企业单位，并实现相互之间的协作；同时IT共享服务能够为业务提高效率以及降低成本；

多元化，中集集团的业务涉及较多行业和领域，要具备各个板块搭建一个面向市场的IT能力；

分层管理，随着集团整体组织日渐复杂，集团将进一步强化、完善以5S为核心的管控体系，提升管控能力，通过IT平台获得准确、完整、基石的数据资源；

在布局新型产业上要求IT平台能够提供即插即用服务；

信息安全和合规是企业运营的基本要求，特别是在多云环境下，IT除了自身的合规，也将成为业务控制风险的工具。

基于此，中集集团将自己的企业数字化转型战略目光投向云。中集集团实施了IT基础云化三阶段战略来满足集团业务需求。到今天已经通过积极规划将企业的核心业务系统部署至云端。

而整合云端业务系统及确保企业业务在云中得到保障，成为中集集团IT战略规划的重要一环。潘进杰谈到，“如何确保跨云之间数据交互是高质量的，同时之后的数据保护和管理也是安全可靠的，这我们相对头疼的问题。”

因为中集集团目前的数据增长非常快，中集集团的集装箱在全世界有超过50%的市场占有率，这些集中箱的传感器在运输过程中产生的数据，还有中集集团提供的登机桥上的五六百个传感器，会有有海量的数据产出。

“去年，中集集团做了一个POC的概念验证，用深圳机场两条桥在两个月内产生2, 7600条数据。而全世界有几千条桥，未来数据将会是庞大的数量。”潘进杰谈到数据增长的问题。同时，中集集团有超过55%的销售收入来自海外，要确保海量数据的管理问题、要确保全球化的运营、经营过程中跨平台线上线下的管理等。

中集集团与Veritas共同协作，解决了平台云化后的业务数据管理，通过数据本地异地存放解决方案解决了业务上云迁移的问题以及通过统一的业务和数据视窗管理解决了云上云下数据管理的问题。“Veritas提供给我们很大的帮助，赋予我们在不同云上做快速迁移的能力。” 潘进杰谈到。

但是Veritas公司大中华区总裁杨晨多次谈到的一个观点是，Veritas只是一个赋能者，Veritas做的是在多云环境管理上，来契合中集集团发展需求，帮助中集集团确保企业核心业务系统运营稳定，并实现企业核心数据的高可用性、高灵活性以及稳定的备份及恢复，确保业务连续性得到充分的保障。“我们更多是配合客户发展，真正的业务创新驱动靠客户，我们只是一个赋能者。”杨晨谈到。

作为一个赋能者，潘进杰对于Veritas的认识是“Veritas对我们来说不光只是一个产品，还有更完善的服务体系，他们让我们IT同仁更好地了解公司产品，这个服务体系相对来说是强大的。其他的合作伙伴的产品本身非常好，但是没有一个体系能够把他们的产品阐释清楚，或者没有一个运维体系协助我们一起实施。”在往云端迁移的过程中veritas也非常专业。“

同时Veritas在国外有很好的积累同时在国内复制速度也很快，从而能很快地把海外经验落地。许多与云有关的厂商在海外都有很多经验，但是到国内来落地性很差，相当于没有把体系建立起来。 “但Veritas在国内国外有对接，是一个相对无缝的状态，所以选择Veritas不仅能够满足当下业务需求，还能够为未来的变革做好准备。” 潘进杰最后谈到。