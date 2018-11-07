 与CIO同行， Hitachi Vantara主动突破促创新

在2017年， Hitachi面对变幻莫测的全球市场，积极主动的求变，整合了 Hitachi Data Systems（HDS）、Hitachi Insight Group和Pentaho业务，成立了一家新的公司Hitachi Vantara

有人说过，从外部打破是死亡，从内部突破是重生。

在2017年， Hitachi面对变幻莫测的全球市场，积极主动的求变，整合了 Hitachi Data Systems（HDS）、Hitachi Insight Group和Pentaho业务，成立了一家新的公司Hitachi Vantara，至此Hitachi Vantara开始充分发挥其108年的OT经验与59年IT经验来服务客户。

而这自发的内部求变，带来了明显的变化。一年过去了，我们看到Hitachi Vantara在包括基础架构、物联网和数据分析解决方案在内的整个产品组合均实现了显著增长，速度远远超出其他竞争对手，如Dell EMC、GE、HPE、IBM、NetApp、Oracle和西门子等。而中国区Hitachi Vantara整体业绩更是增长迅速。

在2018年10月底举办的Hitachi Vantara 2018“智汇数据，赋能创新”中国区CIO峰会上。

Hitachi Vantara副总裁兼中国区总经理戴建平分享了中国区的业绩。在重点行业医疗健康、制造业、电信、政府、金融等行业增长迅速，整体业绩持续增长，在大数据分析、对象存储、双活等领域增长迅猛。

与此同时，我们看到企业数字化转型过程中，CIO的角色也带来了重大的改变，对CIO和整个企业的未来发展至关重要也在进化。随着数字业务的兴起和数据的指数级增长，业务和技术之间的界限和孤岛正在迅速消失，首席信息官需要成为首席“创新”官，成为连接技术和业务的重要角色，CIO必须更多地参与业务并帮助推动创新，从而保证自身和企业的成功，全力助力企业数字化转型。

CIO的重要任务是要做创新的连接器

在Hitachi Vantara中国区CIO峰会上，至顶网与Hitachi Vantara CIO Renée McKaskle进行了交流，Renée McKaskle负责Hitachi Vantara的整个信息技术 (IT)战略。

Hitachi Vantara CIO Renée McKaskle

而在她的带领下，Hitachi Vantara IT部门从一个有多个运营孤岛的传统组织，转变成为敏捷、富有活力且高效专注于业务成果的团队。那么她是如何对付运营孤岛、打破孤岛的？当至顶网记者把这个问题抛给Renee的时候。

Renee的核心观点是文化和创新。

从文化上看CIO要理解企业文化并做企业的连接器。“最根本的是要成为一个非常统一的领导层，我们是互相依靠的，要打破我们的孤岛。要做到这一点，最便捷的方式，就是我们一定要找到共同的语言，我们要体现数据价值，一定要把数据集合起来，这取决于CIO的工作。” Renee谈到，“CIO就是要把所有有用的数据结合起来，整合起来，只有这样才能体现出我们业务的价值。”

而在创新上，Renee分享到，Hitachi Vantara创新的推出AI助手Chatbot，这是一个会聊天的机器人，或者说是一个AI虚拟助理。“我给它取名叫ANAH，ANAH能把所有的部门数据收集起来，当员工需要这些数据的时候，不用去打字或者是不用打电话，跟别的人去问这些信息。”同时ANAH可以每天学习新的东西，它在不断吸收数据，能让每一个Hitachi Vantara的员工都能够从中受益。这样能够让公司更敏捷，从而更好体现商业的价值。

与CIO同行，Hitachi Vantara推出敏捷的数据基础架构

助力CIO创新，背后的数据基础架构创新也在不断推动。今天Hitachi Vantara已经能够为企业用户提供敏捷的数据基础架构产品组合，帮助企业在从数据中心到云端、再到边缘的整个环境中充分利用数据。包括Hitachi Content Platform (HCP) 产品组合。包括全闪存VSP系列等。

Hitachi Vantara 基础架构产品高级副总裁 Iri Trashanski

Hitachi Vantara基础架构产品高级副总裁Iri Trashanski分享到存储和融合的方向，Hitachi Vantara通过扩展的GPU和FPGA产品和下一代虚拟存储平台VSP来加速硬件创新。通过云原生对象存储、存储虚拟操作系统以及一体化API控制面板来推动软件的横向扩展创新。在闪存创新方面，Iri谈到在2019年会看到更多的使用NVME的全闪存高端存储。Hitachi Vantara的产品希望能够为用户从存储数据、保护数据、提升数据，到运用源数据提供一个敏捷高效的数据基础架构平台。

Hitachi Vantara 战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可

Hitachi Vantara的产品同时能为多云环境下的业务提供全方位支持。今天企业利用云服务一般有这几种方式，包括构建自己的私有云，包括使用公有云，包括托管云。而Hitachi Vantara有非常完善的基础架构解决方案，Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可谈到，“我们是有非常好的基础架构的解决方案，比如说通过Hitachi Content Platform作为一个基础，可以打造自己的私有化的云。通过融合系统Hitachi Unified Compute Platform （UCP），提供一个融合性的解决方案，可以搭建企业所需的EC2，所以这些都可以完全自己打造自己的云。”

而针对混合云，Hitachi Vantara针对用户的需求还推出全面托管的私有云和公有云“即服务”产品，即服务云Hitachi Enterprise Cloud解决方案，而新推出的Hitachi Enterprise Cloud容器平台能够预先构建的针对在本地使用数据服务、DevOps和微服务架构的企业提供公有云体验的即服务产品。同时刚收购的REAN Cloud能够为公有云、私有云和混合云环境中的工作负载提供统一云管理能力。

Hitachi Vantara 亚太区数据管理与保护技术总监 KC Phua

最后，Hitachi Vantara亚太区数据管理与保护技术总监KC Phua谈到，在Hitachi Vantara提出敏捷的数据基础架构产品中，也同时要为无处不在的数据提供现代化的数据保护，Hitachi Vantara能够提供连续不间断的数据保护。