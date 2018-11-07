NetApp和联想的合作不用过渡解读，遵循市场发展即可！

在2018年9月份，NetApp和联想宣布达成多方位的全球战略合作伙伴关系并在中国组建合资公司。双方的合作也引起了业界的广泛关注。近日NetApp中国区总经理杨伟仁分享了双方的合作的具体信息。

2018年9月，NetApp和联想宣布达成多方位的全球战略合作伙伴关系，并在中国组建合资公司，双方的合作一时引起了业界的广泛关注。近日，NetApp中国区总经理杨伟仁分享了双方合作的具体信息。

双方合作在技术和市场上优势互补

NetApp是技术型公司、是全球混合云数据管理权威，其在存储和数据管理技术上优势明显，在全球存储市场上名列前茅。而在创新的全闪存系统领域，IDC最新发布的《2018年全球企业存储系统第二季度追踪报告》显示，NetApp位列全球全闪存市场第一名。而联想是全球领先的供应链公司，双方联手可以进行优势互补。

“NetApp在中国销售的产品主要针对大中型企业，我们可以通过联想的全国的销售团队和渠道网络，进一步把NetApp的全线产品覆盖到更广泛的领域和更多类型的行业客户。同时，联想可以凭借NetApp技术上的优势来推动整体数据中心业务的发展，这样双方就很容易达成1+1>2的效果。”杨伟仁谈道。

合资公司采取独立经营、独立核算、独立管理的方式，预计于2019年春季投入运营。NetApp和联想希望能够通过合资公司帮助在华客户全面打造现代化的IT架构，进入中国存储市场的前三名。

双方合作会分为三个阶段

据悉，NetApp与联想的合作将分为三个阶段：

首先，从9月中旬开始，联想已经成为NetApp全球OEM的合作伙伴，作为这一合作伙伴关系的首批解决方案已在包括中国在内的全球范围上市。

其次，双方将在中国成立合资公司并搭建研发团队，研发针对符合中国法规和国情的、自主可控的本地化端到端解决方案。

随后，在这个基础上，双方会根据未来发展，研发下一代技术创新的集成产品。

合资公司与NetApp的未来

杨伟仁表示，策略上，合资公司会继承NetApp的技术基因，延续NetApp“下一代数据中心”和“现代化存储与数据管理”的战略。同时，合资公司会成立研发中心来研发针对本地化的产品，提供符合本土市场发展的端到端数据管理解决方案。

产品上，合资公司将提供NetApp品牌的全线产品和解决方案，联想品牌的OEM产品组合，以及合资公司未来自主研发的产品。合资公司将是一个双方合作共赢的新典范。

此外，NetApp未来还会继续在华发展。合资公司成立后，NetApp在中国会把重点放在全球性大客户和云数据服务这两个方面，继续保留在中国的支持队伍，其中包括位于大连的服务中心。

其实，在多元化的合作模式上，NetApp从未停止脚步，反而一直在加强。熟悉NetApp历史的人都清楚，无论是OEM、云合作伙伴、渠道合作伙伴、亦或是其他类型的咨询合作伙伴，NetApp都有不同的合作模式和历史。这里面既有技术的考量，亦有商业模式的探索。而与联想的合作，也是NetApp全球战略和市场选择的结果。

联想此次选择与NetApp合作，想必也是看中NetApp的Data Fabric战略和作为全球混合云数据管理领域权威企业的重要地位。两者的结合将有助于帮助全球的客户从边缘到核心再到云，全面打造现代化的IT架构，更有效地进行数字化转型。