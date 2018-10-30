为什么戴尔易安信在存储上狂奔，戴尔科技峰会告诉你

在近日举办的戴尔科技峰会2018上，戴尔科技完整展示了从边缘计算到核心数据中心到云计算的创新产品组合与解决方案。

在近日举办的戴尔科技峰会2018上，戴尔科技完整展示了从边缘计算到核心数据中心到云计算的创新产品组合与解决方案。

我们重点来看看戴尔科技集团旗下戴尔易安信，在存储方面的一些进展情况。我们看到峰会上戴尔易安信对于存储是相当重视，不仅展示了全方位的存储产品组合，还针对新的技术创新进行了分享。

在我看来此次戴尔易安信结合全闪存、软件定义、分布式、机器学习等技术，来围绕现代化数据中心、多云环境的用户需求来发力存储战略，为用户提供一个可以实现智能的数据调度的存储平台。

全方位存储产品组合打造现代化数据中心

根据IDC公布的2018第二季度全球存储系统市场报告显示，戴尔易安信继续保持领航者地位，在全球存储系统市场和外部存储系统市场，所占总收入均列于全球首位 。作为戴尔科技集团关键业务群之一，戴尔易安信深耕本土市场，为中国客户提供世界级的全方位存储产品组合，涵盖了全闪存、混合存储、软件定义存储、数据保护、融合及超融合等领域，帮助不同规模的企业客户构建现代化数据中心，助力企业数字化转型。

作为现代化数据中心和多云战略中的重要一环，戴尔易安信总裁兼首席技术官John Roese表示“今天戴尔科技意识到计算、存储和数据保护的基础层在云当中需要保持一致。”因此戴尔易安信提出软件定义数据中心的PowerEdge MX模块化基础设施，以及以全面的全闪存与软件定义存储产品组合，包含VMAX全闪存、XtremIO X2、ScaleIO、SC系列、Unity系列、PowerVault、Isilon、以及ECS（弹性云存储）等产品线，以及包括全场景的数据保护战略。

在存储创新上，戴尔易安信全球基础架构存储产品运营部高级副总裁Michael Rosenstein 分享了两个创新产品云原生应用程序CloudIQ以及企业级存储旗舰产品PowerMax。

CloudIQ是一款免费的云原生应用程序，利用机器学习，通过智能、全面和预测性的分析来进行主动的监控、测量、存储系统的健康的运行状况。“它就像是我们的健身的监控系统，能够全面的来监控我们的系统整体运行情况。” Michael Rosenstein谈到。CloudIQ将会为在戴尔易安信的Unity和SC的系列存储当中，以及高端存储PowerMax、全闪存阵列XtremIO提供全面服务。

全闪存的PowerMax的存储阵列是戴尔易安信存储当中的一个旗舰的产品，PowerMax包括了非易失性的存储等等功能。弥补了闪存和易失性的介质的空白。

PowerMax是戴尔易安信全新升级的存储系统。PowerMax能够实时分析和预测4000万个数据集，而且每天能够推动60亿个决策的产生，同时因为无需额外开销，可以最大限度的提高性能。这也是真正的非易失性的存储最佳的方式，使我们能够成本有效的进行持久的存储。能够充分利用预测式分析和模式识别。

戴尔易安信旨在为多云环境下提供更好的基础设施服务

戴尔易安信不断的对存储产品线的升级和人工智能技术的应用，是因为目前越来越多的传统及新兴负载向多种形态的云端迁移。戴尔易安信针对混合云平台、云基础设施、云咨询及技术服务组合也推出了一系列增强功能，以帮助客户最大程度实现其IT生态系统及多云环境的价值。戴尔易安信的多云战略倡导客户根据业务发展需要将不同的业务系统部署于不同的云，帮助企业从基础架构、应用程序和运营模式三个方面实现IT转型和多云策略。

对于混合云平台，戴尔易安信提供多种绝佳的开箱即用解决方案，包括戴尔易安信融合及超融合基础设施VxBlock、VxRail、VxRack及XC四大产品线，而这些需要统一的管理、统一的软件来支撑，我们看到戴尔科技通过戴尔EMC、VMware、Pivotal在同样的基础架构中（无论公有云、私有云）都能够运行相同的软件，形成连贯的多云环境。

其中有用于支持传统业务应用、与VMware联合开发的VxRail及VxRack SDDC，用于支持新兴数字化云原生应用的Pivotal Ready Architecture，提供容器即服务（CaaS）及平台即服务（PaaS）能力，以及与微软全球战略合作、用于帮助客户将Azure服务延伸到企业本地数据中心的Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack，同时戴尔易安信还与本地合作伙伴共同推动端到端的全栈云解决方案。通过将硬件、软件集成、工具与文档相结合，戴尔易安信可帮助企业加速实现业务价值、简化日常运营并提高效率和透明度。

可以看到今天戴尔易安信拥有行业领先的融合基础架构、服务器、存储和数据保护技术，相信可以更好的帮助企业实现现代化、自动化以及数据中心转型，为通过建立混合云、开发云原生应用和大数据解决方案实现业务转型提供了值得信赖的基础。