三星首款雷电3移动固态硬盘X5震撼首销

今年德国IFA展，三星移动固态硬盘X5新品首次亮相，一经发布就好评如潮，并获得多个国际权威科技媒体奖项殊荣。国内消费者翘首以盼的首销也终于到来，三星移动固态硬盘X5于今日在中国区正式发布。

今年德国IFA展，三星移动固态硬盘X5新品首次亮相，一经发布就好评如潮，并获得多个国际权威科技媒体奖项殊荣。国内消费者翘首以盼的首销也终于到来，三星移动固态硬盘X5于今日在中国区正式发布，消费者可前往京东商城购买，第一时间感受X5创新性设计带来的非凡体验。

作为三星首款NVMe™[ NVM Express® 设计标志是NVM Express公司的注册商标。]移动固态硬盘（PSSD），三星移动固态硬盘 X5将外置存储解决方案的性能和可靠性进行了进一步提升。新品X5基于先进的Thunderbolt™ 3[ Thunderbolt™3为USB-C接口带来了高达40Gbps的高速Thunderbolt技术，创造了一个可以完成多项接口任务的紧凑型端口 - 为扩展坞、显示器或数据设备提供高速，通用的连接。Thunderbolt和Thunderbolt徽标是Intel 公司在美国和/或其他国家的注册商标。] 技术，通过其紧凑耐用、富有动感的外形设计，提供闪电般的数据传输速度，使其成为内容创作者和IT专业人士的理想移动存储设备。

“作为致力于高性能和可靠存储解决方案领域的厂商，我们很高兴通过推出三星首款Thunderbolt™ 3（雷电3）移动固态硬盘，继续推进移动固态硬盘市场的发展。”三星电子品牌存储事业部营销副总裁孟京武先生表示，“X5是三星致力于提供创新的移动存储解决方案的又一个证明，它可以更快地传输大数据文件，节省用户宝贵的时间。”

无论是编辑4K视频、创建实时3D渲染图像，还是编辑高分辨率照片，消费者都希望以快速、便捷的方式存储和传输数据。通过NVMe与Thunderbolt™ 3间的技术协同， X5为处理繁重多媒体文件的专业人士提供了有力的性能支持。凭借Thunderbolt™ 3 高达40Gbps的带宽，X5具有高达2,800 MB/s的读取速度，比三星SATA移动固态硬盘快至5.2倍，比三星传统机械硬盘快至25.5倍，X5还拥有高达2,300 MB/s[性能可能因主机配置不同而异。要达到2,800 / 2,300 MB/s的最大读取/写入速度，主机设备和连接数据线必须支持Thunderbolt™3. 500GB版本的写入速度最高可达2,100 MB/s。

*测试系统配置:英特尔®™酷睿i7 8570 h(@4.1GHz),DDR4 16GB 2667 MHz, 操作系统-Windows 10 * 64, 芯片组-戴尔l Alienware 系统(戴尔 i7 Alienware 17 R5)。性能测量基于CrystalDiskMark v.5.1.2。.] 的写入速度，传输20GB大小的4K高清视频只需12秒[ PC内部存储的性能应相当于或高于X5。 *测试系统配置：英特尔®酷睿™i7 7700（@ 3.6 GHz），DDR4 4GB 2133 MHz，操作系统-Windows 10 * 64，芯片组-Aorus（Gigabyte）Z270-X Gaming 主板。]。X5专为配备Thunderbolt™ 3接口的Mac和PC设计，用户可以尽享X5带来的疾速体验。

X5采用镁合金机身和哑光磨砂底部设计，可防止意外滑落。防震内部框架和坚固的金属外壳可承受高达2米（6.6英尺）[内部自由落体冲击试验在受控条件下进行。]的跌落冲击。此外，动态散热保护技术和散热片等机械内部解决方案相辅相成，可保持良好工作温度，有效防止过热，确保运行可靠。同时，X5通过基于AES256位硬件数据加密的“三星移动固态硬盘管理软件”可轻松设置密码，为用户提供强大的数据保护。