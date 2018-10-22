美光计划15亿美元收购英特尔在3D XPoint合资公司中的份额

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead曾表示，美光和英特尔在使用3D XPoint方面有不同的优先考虑导致了双方的分裂。

美光科技公司（Micron Technology Inc.）近日表示，将以15亿美元的价格收购英特尔在其闪存合资公司IM Flash Technologies中的份额。

IM Flash成立于2005年，是全球唯一的3D XPoint内存技术生产商。3D XPoint内存是一种非易失性或持久性内存，旨在提高存储性能并降低服务器内存成本。英特尔在其Optane品牌的固态存储产品中采用了3D XPoint内存。

根据最初的合资公司协议条款，美光拥有IM Flash公司51％的股份，并有权在特定条件下收购剩余股份。美光表示将在1月1日行使该权利，并预计交易将在6至12个月后完成。

在此之前，美光和英特尔曾在今年早些时候表示，将在2019年上半年结束第二代3D XPoint的联合开发工作。从那时起，两家公司就表示，3D XPoint技术的开发将是独立的以便针对各自的产品和业务需求进行优化。

当时这一消息公布的时候，Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead曾表示，美光和英特尔在使用3D XPoint方面有不同的优先考虑导致了双方的分裂。对于英特尔来说，英特尔专注于将3D XPoint用于数据中心固态盘，而美光则对汽车、移动、特殊用途和各种其他新兴应用更感兴趣。

根据现有协议，在IM Flash交易完成后，美光将继续向英特尔出售3D XPoint长达一年的时间。目前尚不清楚在这一年之后英特尔将以什么方式获得3D XPoint。

根据AnandTech的一篇文章称，英特尔有几个选择，包括与美光谈判新的协议或在中国大连的Fab 68工厂制造自己的3DXpoint。但后一种选择需要英特尔调整其生产计划，因为大连工厂目前正在满负荷生产制造3-D NAND闪存，一种替代性的存储产品。

“美光对IM Flash的收购表明了我们坚信3D XPoint技术和其他新兴内存将成为美光的一个重要差异化体现，并成为那些新数据密集型应用的必备解决方案，”美光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra在一份声明中这样表示。

美光称，交易完成后IM Flash将成为美光旗下的一家全资子公司。