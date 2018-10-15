索尼&Infortrend渠道大会即将启程！

历时1个多月，覆盖5个城市的SONY全国渠道大会将于10月金秋正式启程，Infortrend作为战略合作伙伴将全程一起参与，将先后赴乌鲁木齐、重庆、青岛、长沙、贵阳5座城市进行渠道活动。

历时1个多月，覆盖5个城市的SONY全国渠道大会将于10月金秋正式启程，Infortrend作为战略合作伙伴将全程一起参与，将先后赴乌鲁木齐、重庆、青岛、长沙、贵阳5座城市进行渠道活动。Infortrend将为您展示"媒资管理+存储+AI智能"的合作方案，为用户提供强劲的媒资管理工具及安全高效的存储解决方案。

方案一

媒资管理存储一体机 - EonStor GSe Pro

在轻量化的系统中配有Docker设计，嵌入索尼NavigatorX媒资管理软件，组成媒资存储管理一体机，提供高安全、高性能、高稳定性、高性价比的企业级NAS存储，卓越的扩展能力可满足存储空间长期增长需求。实现媒资收集，保存，查找，编辑，发布等需求。适用于中、小企业公办文件共享、资料备份（云端备份）、媒体资源管理、数字化图书馆等应用场景。

方案二

高度集成计算与存储于一体的深度学习平台 - EonStor GSi

Infortrend GSi集SAN、NAS、云端、深度学习平台于一身，产品采用NVDIA GPU卡，支持CUDA加速。内嵌Docker平台，搭建TensorFlow, Caffe, Caffe2, Theano 架构。实现快速部署，操作简易，为AI智能应用提供强大的浮点运算能力，是智慧城市、智慧校园、医疗影像智能分析、智能配色、股票走势、自动驾驶、3D建模等应用完美的解决方案。

方案三

高性价比媒资数据存储解决方案

大数据时代下面对数据量快速增长，对存储的需求成几何式增长，后期对海量数据的智能存储和快速查询提出严格诉求。Infortrend与索尼合作共同推多种高性价比、性能稳定的存储解决方案,应对媒资客户对存储的需求。

Infortrend存储产品能够提供高效的性能、安全可靠的数据服务、灵活的易用性，有效保证用户数据的安全性及业务持续性。广泛应用于政府、企业、广电、教育、医疗、金融、制造等行业。