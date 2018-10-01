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结交同行价值共赢
部署一年半载，花都谢了
IT系统慢如牛
系统管理起来，如热锅上蚂蚁，团团转
烟囱式的 IT 系统，老死不相往来
花起钱来如流水
传统IT架构已经难以承载多云环境下企业业务发展。若要更接近云的方式运行 IT，超融合系统起到至关重要的作用。
NetApp超融合系统解决方案可带来显著的业务优势，其中包括便于购买、易于设置、整合管理和全堆栈支持。
打造现代化的数据管理，采用 FlexPod 和 NFLEX 的经过预先验证的架构支持即装即用，可实现零计划内停机。
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NetApp HCI 打破应用程序孤岛限制。在一个系统上整合多个具备可预测性能的应用程序，实现企业级扩展。
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FlexPod SF 解决方案为基础架构中的应用程序、工作负载和租户提供 SLA 保障，可运行不断增大的工作负载，以满足不断变化的业务需求。
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并非所有超融合基础架构解决方案都生而平等
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NetApp HCI — 新一代企业级超融合基础架构
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准备就绪，迎接新一代超融合基础架构
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