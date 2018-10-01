至顶网

网站导航

NetApp

超融合系统迎来爆发
帮助企业业务云上畅游

超融合系统迎来爆发帮助企业业务云上畅游
上云，转型阵痛

部署一年半载，花都谢了

IT系统慢如牛

系统管理起来，如热锅上蚂蚁，团团转

烟囱式的 IT 系统，老死不相往来

花起钱来如流水

传统IT架构已经难以承载多云环境下企业业务发展。若要更接近云的方式运行 IT，超融合系统起到至关重要的作用。
NetApp超融合系统解决方案可带来显著的业务优势，其中包括便于购买、易于设置、整合管理和全堆栈支持。
超融合，一剂灵药

部署快

易扩展

低成本

高性能

NetApp，产品云集

融合基础架构

打造现代化的数据管理，采用 FlexPod 和 NFLEX 的经过预先验证的架构支持即装即用，可实现零计划内停机。

获取报告

超融合基础架构

NetApp HCI 打破应用程序孤岛限制。在一个系统上整合多个具备可预测性能的应用程序，实现企业级扩展。

获取报告

下一代基础架构

FlexPod SF 解决方案为基础架构中的应用程序、工作负载和租户提供 SLA 保障，可运行不断增大的工作负载，以满足不断变化的业务需求。

获取报告
资料，尽情下载

并非所有超融合基础架构解决方案都生而平等

下载资料

企业级超融合驱动IT架构变革

下载资料

NetApp HCI — 新一代企业级超融合基础架构

下载资料

准备就绪，迎接新一代超融合基础架构

下载资料
©北京第二十六维信息技术有限公司版权所有.
京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号