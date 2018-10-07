 DDN走出HPC小众市场大举进入企业AI系统主流市场

HPC供应商DDN加入小型的、但不断增长逐渐进入企业AI主流市场的公司，DDN旗下的存储产品可与Nvidia的DGX-1 GPU服务器结合在一起。

HPC供应商DDN加入小型的、但不断增长逐渐进入企业AI主流市场的公司，DDN旗下的存储产品可与Nvidia的DGX-1 GPU服务器结合在一起。

DDN最近出台了一系列举措以扩展旗下企业存储公信力，上个月收购了Tintri（https://www.theregister.co.uk/2018/09/05/ddn_buys_tintri_biz_remains_for_60mn/）后有了出售企业存储阵列的能力，现在又凭借旗下A3I品牌的可扩展参考架构产品进入人工智能（AI）系统领域。

DDN A3I可扩展参考架构

企业AI系统市场最初由Pure建立，Pure将AIRI（https://www.theregister.co.uk/2018/03/27/pure_nvidia_ai_airi/）的FlashBlade阵列与DGC-1双响炮结合在一起。后来NetApp携其A700全闪存阵列/ FGX-1组合加入该市场，后来又推出更快的A800/ DGX-1装置（https://www.theregister.co.uk/2018/08/03/netapp_a800_pure_airi_flashblade/）。戴尔EMC则推出人工智能完备解决方案（Ready Solution for AI）：深度学习（https://www.theregister.co.uk/2018/08/07/dell_emc_ai_deep_learning/ ），思科也推出了C480 AI /机器学习服务器（https://www.theregister.co.uk/2018/09/10/cisco_ai_server_nvlinked_tesla_gpu/）。

所有这些系统都涉及到全闪存，DDN则拥有AI200和AI400全闪存系统以及混合闪存/磁盘AI7990。二者都运行DDN的Exascaler软件，Exascaler是个基于Lustre的并行文件系统。

AI200是个容量高达360TB的24倍双端口NVMe闪存驱动器，置于2U机箱内，以4 x EDR InfiniBand（EDR IB）或100Gbit / s以太网（100 GbitE）连接到DGX-1。AI200可提供高达20GB/秒的文件系统顺序读取吞吐量和超过100万IOPS。

AI400使用相同的机箱，可提供高达40GB/秒的顺序读取吞吐量和高达300万IOPS。AI400具有8个EDR InfiniBand端口或100GbitE端口，闪存容量与AI200相同。

而较大的AI7990则置于4U机箱内，回归20Gb /秒的顺序读取性能，可提供高达700,000的IOPS。AI7990支持90 x 3.5英寸的插槽，可用于SSD和磁盘驱动器。最多可以有4个扩展机座，每机座有90个架，可提供高达5.6PB的容量。

DDN 的A3I解决方案简介可从网上下载（https://www.ddn.com/?wpdmdl=42534&ind=1538608827207），简介里提供了使用A3I软件的示例，例如Resnet-50和Resnet-152，Caffe GoogleNet，Inception V3 。

A3I解决方案指南（http://www.ddn.com/?wpdmdl=42573&ind=1538599065785）提供了Tensorflow，Horovod，TensorRT，Torch，PyTorch提供具有9 x DGX-1服务器和系统性能的AI200及其他AI框架的配置示例。

不同GPU数量的Resnet-12结果。有些供应商未提供每个GPU计数级别的值，因此图表中的结果存在差距。

在Resnet-152和Resnet-50测试中，AI200的测试速度比竞争对手Pure、NetApp和Dell EMC的系统更快。思科未提供旗下AI系统性能的任何公开信息。

Resnet-50结果。同样，有些供应商未提供每个GPU计数级别的值

AI200和AI7990数据表可从此处获取：https://www.ddn.com/products/a3i-accelerated-any-scale-ai/。