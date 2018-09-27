IDC：2018年第二季度全球融合系统收入同比增长9.9％

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第二季度（2Q18）全球融合系统市场收入同比增长9.9％，达到35亿美元。

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第二季度（2Q18）全球融合系统市场收入同比增长9.9％，达到35亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“数据中心基础设施融合仍然是全球企业的重要投资驱动因素。HCI解决方案有助于推动第二季度的市场扩张，这一部分要归功于这种方案可以降低基础架构的复杂性，促进整合，让IT团队能够支持企业组织的业务目标。”

融合系统市场细分

IDC将融合系统市场分为三个部分：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。

在第二季度，认证参考系统与集成基础设施市场收入达到13亿美元，同比减少了13.9％，占融合系统市场总收入的38.1％。戴尔是该市场领域最大的供应商，销售额为6.398亿美元，市场份额为47.5％。思科/ NetApp的销售额为4.81亿美元，市场份额为35.7％，位列第二。HPE的销售额为1.084亿美元，市场份额为8.1％。

第二季度，集成平台的销售额同比减少了12.5％，收入为7.294亿美元，占融合系统市场总收入的20.7％。Oracle是该季度排名第一的集成平台供应商，收入为4.406亿美元，市场份额为60.4％。

第二季度，超融合系统销售额同比增长78.1％，达到15亿美元，占融合系统总市场的41.2％。

IDC通过两种方法对超融合系统市场中的技术供应商进行排名：通过超融合解决方案的品牌或提供核心超融合功能的软件所有者。

从超融合系统市场品牌角度来看，戴尔是最大的供应商，收入为4.187亿美元，占比28.8％。 Nutanix的品牌收入为2.753亿美元，份额为18.9％，位列第二。该季度思科和惠普并列第三，收入分别为7770万美元和7200万美元，市场份额分别为5.3％和4.9％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。

从该市场的软件所有权角度来看，该季度运行Nutanix超融合软件的系统收入为4.97亿美元，占整个市场的34.2％。运行VMware超融合软件的系统收入为4.958亿美元，占整个市场的34.1％。这代表所有软件和硬件，无论最终打上的是什么品牌。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。