针对混合云战略，华云数据是通过云平台+超融合推进的

至顶网观察到，华云重点介绍了新发布的新一代企业级云平台CloudUltra4.0和华云数据企业级超融合H2CI8482产品。我们看到目前混合云成为今后企业选择的云服务主要趋势。所有至顶网认为那么此次重点介绍的两款产品也是华云数据针对混合云市场的拳头产品。

2018世界物联网博览会再次在无锡举办。华云数据集团作为江苏省独角兽代表企业（独角兽企业是指10亿美元以上估值，并且创办时间相对较短的公司）亮相博览会，并展示了华云数据在云计算、大数据、物联网应用等各个垂直行业智能化应用的最新成果。

江苏省省委书记娄勤俭来华云展台参观，华云数据集团董事长、总裁许广彬介绍了华云最新取得的科研成果

在现场，至顶网观察到，华云重点介绍了新发布的新一代企业级云平台CloudUltra® 4.0和华云数据企业级超融合H2CI™产品。我们看到目前混合云成为今后企业选择的云服务主要趋势。所有至顶网认为那么此次重点介绍的两款产品也是华云数据针对混合云市场的拳头产品。

华云数据集团董事长、总裁许广彬也表示，云计算在中国的发展已有十年之久，历经多次变革。未来十年将是一个多云的时代，多云、混合云都将为企业的转型发展产生深远的影响。华云数据看到了企业未来的需求，开启了新的变革，将混合云作为企业核心战略，同时将产品做得更为简化。华云数据新一代企业级云平台CloudUltra® 4.0的发布，让用户可以通过一个平台实现对私有云、混合云、公有云的管理，让IT更敏捷，成本更可控。

华云数据集团执行副总裁、首席技术官谭瑞忠也向至顶网阐述了华云数据的整个技术路线和服务模式。“围绕新一代企业级云平台CloudUltra4.0®，帮客户打造私有云管理，提供一个管理混合云的方式。围绕着这个云平台，通过混合云解决方案、超融合一体机、企业应用管理以及数据分析管理等产品，帮助企业快速上云，为各个具体行业提供客户服务。”谭瑞忠谈到。

新一代企业级云平台CloudUltra®4.0 让用户向混合云演进更容易

在新一代产品中，华云数据不断提升和强化安全设计，能够让用户可以更安全的使用公有云和私有云。在不断改善的安全基础上，企业用户可以通过新一代混合云产品提供IT运营效率和优化IT成本。

现场华云数据分享了新一代企业级云平台CloudUltra® 4.0的丰富应用。该云平台能够为客户提供一站式全方位混合云IT管理解决方案，是集公有云、私有云、灾备、大规模集群、秒级扩容、面向应用优化、高性能虚拟化、多云管理、运维支撑、统计分析、大屏展示、自服务于一体的新一代企业级云平台，旨在为企业复杂的IT环境提供统一视角的私有云管理、混合云管理、智能运维、第三方资源纳管，并发挥混合云优势，提高IT运营效率、优化IT成本，帮助企业更敏捷地向云计算、互联网化转型。

云+超融合能够解决企业混合云落地的痛点

华云数据自研的超融合产品H2CI™是能够提供开箱即云的。华云数据集团副董事长、执行副总裁马杜认为云+超融合能够为客户快速构建云平台，华云数据企业级超融合H2CI™搭载的是华云数据自研的超融合软件H2CIUltra™，可以实现与华云数据私有云平台CloudUltra®的天然融合，在部署过程中实现无缝对接，能够轻松被纳管。此外，华云数据企业级超融合H2CI™还可以带给用户业界最佳的分布式存储性能。而CloudUltra® 4.0通过提供弹性计算，灵活快速响应业务运行需求，通过资源高可用，分布式资源调度等功能，使客户业务连续服务能力提升至99.99%；通过自动化运维能将运维效率提高数10倍；通过资源复用、服务整合、充分利旧，使得运维成本最多可缩减60%。

华云数据集团副董事长、执行副总裁马杜（右）和华云数据集团执行副总裁、首席技术官谭瑞忠（左）

因此云+超融合解决方案解决了传统IT基础设施建设复杂、投资大、周期长、落地慢、软件授权繁多、存储设施昂贵等问题。

据悉，H2CI™的硬件采用Intel最新Purley平台，会降低因Intel处理器迭代带来的投资风险，同时，最新的Purley处理器可以秒级创建云计算环境，满足企业的高性能体验。凭借这些优势，华云数据企业级超融合产品H2CI™获“2018世界物联网博览会新技术新产品新应用成果银奖”。

云+超融合落地，生态合作伙伴很重要

在物联网大会上，华云合作伙伴VMware和云达科技等都出席了新品发布会。过去几年中，华云数据为生态建设做了充分的积累，希望打造一个强大的中国云生态圈，华云数据集团生态圈融合了VMware、广达、Intel、Citrix、Veeam、SevOne、XSKY、锐捷、上海仪电、NEXIFY等多家国内外知名IT厂商、开源社区技术领先伙伴及区域和行业服务伙伴。多方合作伙伴将合力打造产业生态，携手为客户提供基于云计算的通用行业解决方案或垂直行业解决方案。

华云数据集团董事长、总裁许广彬最后表示，华云数据继续定位于“私有云领导者，混合云实践者”角色，结合CloudUltra®4.0的“自主、安全、可控”理念，不断强化华云数据私有云的同时，通过自主创新和生态合作，不断推动混合云的加速落地。