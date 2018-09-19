NetApp收购Kubernetes初创公司StackPointCloud加强云产品组合

NetApp今天宣布收购了位于西雅图的初创公司StackPointCloud，该公司致力于让Kubernetes更易于使用。

NetApp今天宣布收购了位于西雅图的初创公司StackPointCloud，该公司致力于让Kubernetes更易于使用。

Kubernetes是管理软件容器集群的首选框架。随着企业中容器的采用率不断提高，该系统已成为现代云环境的重要组成部分。企业使用容器来部署应用，因为它具有可移植性和资源效率，简化了诸如发布更新等任务。

StackPointCloud构建了一个托管的Kubernetes平台，减少了在主流公有云上部署框架所涉及的手动步骤数量，此外它还可以作为管理中心，让用户能够在集中式界面中执行日常管理任务。

在今天宣布这一收购消息的同时，NetApp还以NetApp Kubernetes Service的形式重新发布该平台。新产品涵盖了原始产品所有的核心功能，包括StackPointCloud的自动修补功能，以及一项可以让拥有多个Kubernetes集群的大企业在同一个地方管理这些集群的功能，以及选定的一些优化外部应用。

此外NetApp也在推出了一些新功能。除了AWS、Azure和谷歌云平台之外，该服务现在还可以与基于NetApp的超融合基础设施一体机的本地环境结合。此外，NetApp计划增加与Trident开源项目的集成，该项目为容器环境提供存储管理功能。

该服务扩充了NetApp不断扩大的云产品组合。近年来，NetApp已经将大部分支持其本地存储阵列的软件移植到云中，作为解决企业工作负载向AWS等平台迁移的一部分。

NetApp云数据服务业务高级副总裁兼总经理Anthony Lye在博客文章中透露了有关收购的更多背景信息。他表示，在NetApp工程师在内部采用了StackPointC漏洞的服务，用来大幅减少管理Kubernetes基础设施所花费的资源之后，NetApp决定收购这家公司。

Lye写道：“我们在内部进行了分析，平均而言，我们发布新软件的速度提高了60％，编写代码的时间增加了35％，并且配置和维护新的集群的时间减少了90%。花在常见操作任务上的时间（如修复）也减少了90％以上。此外，通过减少修复负担，我们发现我们更有可能快速应用安全补救措施。”