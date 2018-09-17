积极布局蓝海市场，联想Azure Stack混合云解决方案落户深圳

为了让更多客户现场感受Azure Stack服务和应用体验，在2018年9月4日，联想ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack演示中心正式落户深圳。

基于混合云构建业务成为今天企业数字转型的一个趋势。面对混合云这样的新兴的蓝海市场，联想DCG集团也在积极布局战略产品。在2018年的4月19日，联想基于ThinkAgile与微软发布了ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案，是首批在国内上市的支持Azure Stack的集成系统。截止发稿日期，联想Azure Stack集成系统在中国拥有超过半数的市场份额，同时拥有最多的测试经验及业界混合云最佳实践，其能够帮助企业业务在公有云和私有云之间无缝迁移。

为了让更多客户现场感受Azure Stack服务和应用体验，在2018年9月4日，联想ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack演示中心正式落户深圳。该演示中心是在夏龙通信深圳福田的数据中心内，能够服务与广大华南地区的企业客户对于混合云业务的需求。

当天联想数据中心业务集团华南大区总监潘海、微软中国区全渠道事业部暨商业客户事业部渠道发展与中小企业业务总经理李纲，广东夏龙通信有限公司董事长兼总经理李国平等共同出席Azure Stack演示中心剪彩仪式。

混合云市场正值蓝海，联想正在积极布局

联想数据中心业务集团华南大区总监潘海对至顶网表示“目前在国内来看，单独做公有云和单独做数据中心解决方案已经非常成熟，市场可以说是一片红海。而联想ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack具有明显的优势，就是在开辟一个新的蓝海市场，混合云解决方案市场，联想的机会非常大。在混合云方面，联想ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack具有明显的优势。Azure Stack能够做到Azure公有云在本地数据中心的延伸，实现与Azure一致的混合云平台和体验。”

落户深圳市有的放矢，夏龙通信具有强有力的混合云服务能力

夏龙通信作为联想Azure Stack混合云华南区总代和微软Azure云总代，自2012年夏龙通信涉足云计算服务， 到今天利用自主中立多线机房，专业可靠的技术团队，助力Azure Stack服务体验和应用体验的提升，进而帮助客户更好地了解和应用微软Azure公有云及Azure Stack混合云。

夏龙通信董事长李国平表示：“夏龙通信2016年开始重点关注私有云和混合云的应用市场，先后与多家方案提供商探讨合作方向，但是一直没有找到合适的合作机会。而今年联想和微软的Azure Stack落地的超融合解决方案为夏龙通信的私有云、混合云发展的方向，注入了一剂强心针。在与联想、微软多次洽谈交流之后，我们了解到超融合一体机在用户端的混合云架构管理便捷性,以及私有云系统安全保障性等方面较其他厂商都尤为突出，具有很突出的特点。也正是因为这个突出的产品特点，夏龙通信有信心携手联想和微软，一起在云计算市场上占有一席之地。”

Azure Stack未来功能会越来越强大

微软中国区全渠道事业部暨商业客户事业部渠道发展与中小企业业务总经理李纲表示，针对混合云市场，微软与合作伙伴推出的Azure Stack，它可以让我们的合作伙伴真正能够实现混合云的部署，实现本地数据、计算无缝的跟Azure进行连接计算。“除了今天我们看到的一些虚机、网络、存储、容器，将来会有越来越多的高级服务在Azure Stack上不断发布，迭代的时间会非常快，像咱们刚才谈到的人脸识别、身份识别，这些高级的服务，随着时间的推移都会在Azure Stack上。”

我们看到结合微软Azure公有云的简短易用性和联想Azure Stack一体机的交钥匙式解决方案，让夏龙定制云具有三大优势：

一是敏捷性，ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack是在最可靠的基础架构上实现公有云敏捷性的特性，在应用开发的一致性兼容微软Azure生态系统，ThinkAgile高性能、超融合的基础架构能够从单一的集群扩展到多个级联集群，相对于传统设置，在实现部署上比传统设置缩短了80%，大大提升部署的时间。

二是简便性，ThinkAgile通过联想自主研发的XClarity实现自动的部署，为用户提供预集成、交钥匙方案，通过专业的联想服务人员为用户提供端到端的安装部署和咨询服务,以及能够通过直观的管理工具进行管理。

三，颠覆性的体验。ThinkAgile SX for Azure Stack是运行在预集成的ThinkSystem体系之上的，同时给用户提供了和ThinkAgile使用完全一样的本地私有云。客户自己开发的完整的一套解决方案可以无缝的在Azure Stack上运行，同时将来可以扩展到Azure的公有云架构上，所有的应用、所有的开发，只需要一次性开发就可以，用户的体验完全一致。

Azure Stack是Azure公有云在本地数据中心的延伸，它使用相同的 Azure Resource Manager 应用部署模式、自助服务门户和 API，定期更新，保证与Azure一致的混合云平台和体验。现在绝大部分的Azure公有云的应用，IaaS、PaaS在Azur Stack本地都可以享受，不久的将来，这些服务会更加丰富。

通过Azure Stack，可以把Azure全球公有云的资源进行无缝对接。Azure Stack在Azure全球公有云有一个接口，它不仅仅是一个产品，更多的是为客户赋能，最终呈现给客户多元化、标准、专业的服务，帮助企业完成数字化转型。

微软代表的是专业，夏龙代表的是经验，联想代表的是可靠，三方合起来将为客户提供完整的解决方案。潘海告诉记者联想将继续与微软以及其他合作伙伴共同建立Azure Stack体验中心的方式，加快在全国各个区域落地。面对混合云架构下的复杂客户应用场景及云化需求，围绕Azure和Azure Stack，联想、微软、夏龙，以及更多的合作伙伴将共同构建起一个完善的云生态圈。