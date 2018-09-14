NetApp与联想就阵列及软件建立合作关系

NetApp公司已经撤销与联想之间的原始设备制造商（简称OEM）协议，转而借用后者的现成全球经销渠道。

NetApp公司已经撤销与联想之间的原始设备制造商（简称OEM）协议，转而借用后者的现成全球经销渠道。

两家公司目前正在共同开发联想TinkSystem品牌存储产品，旨在将NetApp的技术与联想的ThinkSystem基础设施相结合。新产品将采用NetApp的核心软件技术，并由联想方面负责制造。

而双方建立的合资公司将在获得批准之后，负责销售本地化存储与数据管理产品。预计新公司将在2019年春季正式投入运营。

联想执行副总裁兼数据中心部门总裁Kirk Skaugen表示，“我们正在为160多个国家的企业提供这些新的存储与数据管理解决方案，我们拥有无与伦比的供应链与服务网络，并且不断增强全球渠道伙伴生态系统。”

NetApp公司最大的一笔OEM交易面向IBM公司，并于几年之前宣告结束。而联想方面则在尝试进军企业级存储市场方面遭遇失利：2016年，联想公司曾与Nimble公司签订合约以销售其阵列，同时亦与EMC建立合资企业以销售NAS产品。

当时，我们曾经报道：“我们应该习惯联想携手戴尔-EMC、HDS、HPE、华为、IBM以及思科，从而以企业级数据中心IT系统供应商的身份亮相。”

但联想公司并没能真正在这一领域拓宽市场：虽然有Nimble的加持，联想的产品组合仍然比较有限，销售人员也不够给力。联想公司执行董事兼数据中心业务部门服务器、存储与解决方案业务部总经理David Lincoln甚至直接转投戴尔公司门下。

这家中国技术制造商于今年2月更新了其DS系列中的中小型企业SAN阵列产品，其属于Nutanix的OEM产物。

如今，NetApp的加入再次激发了联想公司的数据中心存储扩张野心，而且有望帮助其在由戴尔-EMC、HPE以及IBM主导的企业级存储市场上一试身手。

首批合作产品正是联想公司旗下的ThinkSystem DE系列与DM系列。

联想公司的DM系列与DE系列产品

DE系列与DM系统皆提供全闪存与混合阵列产品。我们已经向联想方面提出询问，希望了解系列设备是否采用了NetApp的E系列阵列技术。

其中DM系列运行ONTAP且支持NVMe-over Fibre Channel，可实现低于100微秒的访问延迟。