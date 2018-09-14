如何看IBM 构建的Modern架构中，存储角色越来越重要？

IBM存储未来如何发展？借着IBM AI架构和高端全闪存 FlashSystem 9100的发布会，IBM让我们看到一个可以帮助客户在未来的3-5迎接挑战的现代基础架构和现代存储架构。

IBM存储未来如何发展？借着IBM AI架构和高端全闪存 FlashSystem 9100的发布会，IBM让我们看到一个可以帮助客户在未来的3-5迎接挑战的现代基础架构和现代存储架构。我们也了解到IBM存储的最新动态，能清晰的看到，存储在IBM业务中的分量会越来越重。

从IBM出售x86系列服务器之后， 外界一直关注IBM存储的业务发展。 Gartner的数据显示，2014-2017年IBM全闪存在市场排名是第一位的， 2011-2017年在IBM Spectrum 光谱软件定义存储市场中也是排名第一。IDC的数据显示，全闪存技术方面市场玩家的评级，2015到2017年IBM都是最主要的参与者。IBM的Spectrum产品家族在IDC的软件定义存储方面，连续三年排名第一。

IBM存储取得这样的成绩，这一切都是因为数据的疾速增长对于基础设施产生的巨大影响。今天IT基础架构已经变成一个交易+数据平台。从传统的对于IT架构的扩展能力、备份、可用性到今天如何通过数据进行虚拟化、云管理，如何发展人工智能技术，探索数据价值。

IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼

基于此，IBM今年提出了Modern Infrastructure的概念，IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼信心十足的表示“希望Modern架构可以帮助客户在未来的3-5年迎接挑战。”

现代基础架构应该具备四大关键要素

IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼谈到，打造Modern 架构应该在安全、多云、开放和AI Ready四个层面考虑。基础架构在不断演变,IBM正在通过新技术、新产品构建现代基础架构。

那么IBM谈的Modern 架构首先要考虑的就是要保障企业的核心数据在多云架构下更高的安全需求，以及应对多云环境下来自内部和外部生态系统更为动态的业务需求。基于开放标准并结合开源技术，实现多云环境之间的高效互联互通，包括加速AI演算模型训练，让数据真正的实现创新价值。架构是否具有扩展性可以实现不同资产放在不同的云上，交付是否更方便，是否是软件即服务的交付方式。基础架构是否具备现代化特质，是否支持云原生应用，是否支持多云架构等等。

与此对应的，我们看到IBM在变化。首先多云环境的基础架构在变化，无论是存储还是服务器等都发生着变化。这包括IBM通过Z、 LinuxONE、存储以及高性能计算打造的适应多云环境的现代基础架构。而这个架构中能够实现核心数据云、高密度整合云、混合数据云、异构存储云、绿色存储云、Power云、人工智能云等多种云组合让企业在云中漫步。

现代数据架构离不开软件定义存储

从现代基础架构中的数据部分来看，存储产品的解决方案扮演越来越重要的角色， 纵观IBM存储这几年的发展，我们看到从IBM发布了基于新一代FlashCoreModele （FCM）技术的全闪存系列产品，并积极布局软件定义存储市场，发布了Spectrum 存储家族产品，近年来，闪存和软件定义存储成为IT基础设施的重要组成部分，基于FCM技术的硬件加速结合Spectrum光谱存储的软件形成独到优势。IBM存储特别是IBM为实现数据的现代化管理而经过多年布局的软件定义存储系统，在现代基础架构行业中具有重要的战略意义。

IBM大中华区存储及软件定义基础架构总经理吴磊

IBM大中华区存储及软件定义基础架构总经理吴磊谈到，在Modern数据架构中，IBM从高端、中端、低端，从硬件产品、存储软件产品、软件定义存储产品，所有的用户界面、用户体验都是一样的，这也是唯一的一个厂商非常认真地花了大量的投入、花了大量时间，在过去四到五年的时间里做出很大投入去改善提升客户的使用体验，降低学习成本。同时也是唯一可以为客户提供一体机，纯软件，多云环境交付的存储厂家。

而IBM此次发布的FlashSystem 9100全闪存阵列存储更是集成闪存和SDS的所有优势技术打造的。FlashSystem 9100采用IBM Spectrum Virtualize和IBM FlashCore技术，支持端到端NVMeOF技术，具有灵活、现代、敏捷的特性，且融合了IBM在现代数据保护、软件定义存储和多云支持存储软件方面多个屡获大奖的Spectrum光谱系列产品，满足如今数据驱动型多云企业的需求。端到端NVMeOF支持，100微秒的超低延时，1000万IOPS的超高新能，让FlashSystem 9100全闪存阵列存储系统重新定义了企业高端数据存储系统。

今天IBM闪存更是部署智能管理AI的重要部分，在智能管理方面有很多新技术来满足客户的运营管理需要。FlashSystem 9100推出丰富的软件功能，Spectrum Virtualize 是利用存储虚拟化在帮助客户利旧，做到异构存储的分层存储，统一存储管理，同时IBM Storage Insights （SaaS版）和 Spectrum Control （数据中心版）把人工智能因素引入存储资源调度管理，运维管理。“可以把不值钱的数据放在便宜的盘上，把热点的数据放在FlashCore Module 上，把经常用的数据放在支持NVMe的SSD的工业标准的盘上，完全由我们的软件来进行透明式的调度，让企业把钱用在刀刃上，更好更经济地使用存储资源。”吴磊谈到。

最后，吴磊分享了集成在FashSystem 9100里面的Spectrum Virtualize 软件，它本身就是最全球装机量最大的存储虚拟化软件，可以支持管理多达400多种存储控制器和涵盖市场上几乎全部的存储品牌。不光是传统的IP存储，SAN存储，还包括网络交换机。“能够真正实现充分利用旧资产，包括跨十年之间的存储不同品牌的管理和服务，提供不同等级的服务。”