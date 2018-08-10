 英特尔公布新款32 TB尺状SSD，堪称史上最高密集固态存储方案

英特尔公司新近推出了一款针对数据中心市场的新型尺状闪存驱动器，这亦成为目前市面上存储密度最大的闪存驱动器方案。

英特尔公司新近推出了一款针对数据中心市场的新型尺状闪存驱动器，这亦成为目前市面上存储密度最大的闪存驱动器方案。

这款SSD DC P4500（如上图所示）于本周三正式公布，其容量高达32 TB。这款产品采用3D NAND技术，即将闪存存储单元彼此堆叠起来，从而实现更为可观的存储容量。

根据英特尔方面的介绍，P4500 SSD只需要“一半于”传统固态驱动器的冷却气流即可保持最佳工作温度。这也成为该产品的核心优势之一，因为冷却已经成为目前数据中心最主要的运营开支因素。当然，这款产品亦全面碾压传统磁盘驱动器，英特尔表示其仅需要十分之一的功率以及二十分之一的物理空间。

整个驱动器的外形类似于老式12英寸标尺。根据英特尔方面的介绍，这意味着其能够将32块P4500并排旋转在同一服务器插槽当中，从而提供高达1 PB的大容量存储空间。

芯片巨头并未发布关于P4500性能方面的细节信息。不过幸运的是，关于该系列中其它型号产品的性能规格能够带来一定提示。TechSpot公布的细节显示，与之类似的8 TB驱动器可分别实现每秒 3.3 GB与每秒1.9 Gb连续读取与写入速率。

英特尔方面在今年于加利福尼亚州圣克拉拉召开的年度数据中心创新峰会上披露了这款P4500。在此次大会上，芯片巨头重申了其将在2020年之前推出10纳米服务器处理器的承诺，并计划同步推出针对人工智能进行优化的新型中央处理器产品家族。该公司指出，即将推出的Cascade Lake系列产品将为人工智能类工作负载提供两倍于当前产品的性能表现。