看泽塔云如何布局自己的超融合之路

初见查乾，并不是西装革领，而是一件大红色的短袖Polo衫，休闲款式的灰色长裤，看起来完全是一个技术领域的穿着标配，给人一种非常轻松自然的感觉。或许这也正是查乾所运营的泽塔云已经完全进入正轨的原因之一。

初见查乾，并不是西装革领，而是一件大红色的短袖Polo衫，休闲款式的灰色长裤，看起来完全是一个技术领域的穿着标配，给人一种非常轻松自然的感觉。或许这也正是查乾所运营的泽塔云已经完全进入正轨的原因之一。

泽塔云CEO查乾

2012年，查乾开始接触超融合，那时候的超融合并不像现在如此火爆，中国市场也还没有兴起这个概念，直至2013年Nutanix进入中国市场。而泽塔云也正是在概念刚刚落地的2014年正式成立，查乾任董事长兼CEO，可以说是赶上了国内超融合领域的首班车。

查乾眼中的超融合

据查乾回忆，在2014年之前，国内很多IT从业者并不了解超融合的优势，甚至有些连名字都没听说过。很多政府、金融等企业还在采用传统IT三层架构，国外厂商VMware的相关产品是当时市场上主流的数据中心虚拟化解决方案。直至2016年上半年，不少IT开始意识到超融合的重要性，纷纷布局市场。而真正的发展高峰则是在2016下半年至今。

对于国内近几年厂商之间的竞争态势，查乾表现的非常坦然，他认为，中国的IT市场都是如此，从概念到落地，从落地到竞争，这是行业发展的必然。

无可否认的是，经过近几年的发展，如今的超融合市场完全可以用火爆一词来形容，仅次于AI、区块链等热门技术。据Gartner数据，超融合系统目前已经到了膨胀期顶点，很快超融合将渡过概念炒作期，进入实际落地阶段。而Nutanix的中国市场战略也确实给本土企业产生巨大冲击，不过也相对将超融合"横向扩展、敏捷部署"的核心价值得以放大。

但在国内市场仍然存在一定质疑。很多用户都在质疑超融合到底在数据中心能承担怎样的角色？能否承载数据中心绝大部分业务形态？是不是只适用于小规模企业等？对此，查乾持不同态度。他告诉记者，在超融合来临之前，云给很多用感觉是昂贵的、难以运维、高不可攀的。Nutanix出现之后，彻底让云"从天上掉到地下"，把"白富美"变成X86，让中小型企业都可以拥抱云，很好的解决了计算问题。

差异化渠道策略

我们知道，超融合市场初期以虚拟化应用为主，取代了传统的"服务器+SAN存储"。凭借赋予IT基础架构前所未有的敏捷性和弹性扩容等特性，迅速获得认可并得到大规模应用。同时在同一平台集成了虚拟化和运营管理，使得整个IT基础架构变得简单高效，大大降低了TCO。

也正是由于超融合的独特性，行业发展才不断整合并扩大，各大巨头厂商、初创类企业通过收购、投资等方式迅速提高竞争力和市场份额，行业集中度进一步提升。作为一家成立四年之久的超融合厂商，泽塔云最大的独特性体现在哪些层面？针对这个问题，查乾毫不掩饰的提到了差异化，他强调在如今变幻莫测的市场中， 差异化是每一个企业永恒的话题。而泽塔云最大的优势在于三个层面：

• 首先是渠道策略；这是目前泽塔云最引以为傲的特色。众所周知，企业与渠道的结合能力至关重要。放眼望去，当下大部分企业都在做渠道、并积极拓展渠道合作伙伴。去年年初，泽塔云已经建立起全国渠道销售网络，拓展了百余家全国渠道厂商，进一步在北京、广州、成都、西安等多个重点城市布局。

• 其次是产品形态；做任何行业都需长期沉淀。泽塔云最初便提出了软件定义数据中心的概念，从用户视角出发，解决现实问题。将数据中心所需的网络、存储、计算全部虚拟化，提供完整的数据中心解决方案。并将价格降至其它虚拟化解决方案的一半。

• 再次是客户认可度；从客户的质量可以了解一家公司的水平。据查乾介绍，泽塔云是国内首家同时拿下银行和券商的国产超融合厂商，涵盖方正证券、苏州人民银行等知名金融机构；在其他领域也积累了一大批优质客户，比如制造行业中车南京浦镇车辆有限公司，测绘行业陕西省测绘地理信息局，能源行业京煤集团，医疗行业以岭药业，教育行业南开大学，商业地产海印集团，金融行业IDG资本等近百家客户。

大力拓展海外业务

也正是由于泽塔云在超融合领域的专注及技术创新，使一家成立仅四年的厂商发展的如此速度。提到未来几年的规划，查乾表示未来几年行业空间依旧广阔。

未来泽塔云在市场层面渠道体系是近三年内不变的战略，建立行业地位，坚持最初的原则：致力于数据中心基础架构创新。除此之外，今年下半年将开始拓展欧洲市场，欧洲营销中心在积极筹备中，重点布局汽车工业制造和奢侈品设计行业。在GPU层面，查乾也非常自信的告诉记者，"国内市场找不到第二家与泽塔云同质化竞争的厂商"，未来也会坚持走差异化的道路。