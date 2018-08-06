Nutanix收购桌面应用即服务厂商Frame

超融合厂商Nutanix同意收购桌面应用即服务供应商Frame，收购金额不详。

超融合厂商Nutanix同意收购桌面应用即服务供应商Frame，收购金额不详。

位于美国圣何塞的Nutanix公司希望通过这次收购来强化其云服务，提升其本地VDI产品。

Frame（也称为Mainframe2）是由Ivan Vuckovic、Marjan Panic和首席执行官Nikola Bozinovic于2012年创建的，主要是作为云工作站平台来提供桌面应用即服务。Frame让客户可以把从云端流式传输的高性能计算密集型应用转向运行在低功耗台式机或笔记本电脑上的浏览器中。

尽管被描述为VDI的一种，但它并不是真正的传统虚拟桌面基础架构，因为你需要一个桌面或其他运行因特网浏览器的设备才能访问它。 Boxinovic在博客中写道：“我们专注于......交付协议，使虚拟桌面和应用交付对于地球上任何一种应用来说都是可能的。”

Frame用户可以通过支持HTML5的浏览器运行图形密集的3D工具，用于可视化、科学和工程、设计。Frame软件在云端服务器上运行用户应用，并将用户界面作为优化的H.264视频流提供给终端设备浏览器。

Frame的客户包括Adobe、Autodesk、Siemens、VMware等。

Nutanix表示，正在致力于“满足客户对中端市场[桌面即服务]的需求，同时继续为通过企业数据中心提供的大规模VDI项目提供长期支持，这其中就包括对VMware Horizo​​n View的持续支持，以及其他针对Citrix XenDesktop和XenApp的Citrix Ready认证。”

预计Nutanix的客户将可以为他们来自多云环境的用户提供桌面即服务（DaaS）。

Frame公司总部位于美国，有在塞尔维亚办公的工程师，去年5月在A轮融资中获得了1600万美元，以及2014年的几轮种子融资，其中一轮为250万美元，另外还有6月份的1000万美元风险投资——目前已知总融资金额为2850万美元。

Frame有几个大型客户和一款云原生产品。 Nutanix很可能为收购Frame支付了超过2850万美元的金额。

在收购完成之后，Frame产品将在AWS和Azure第三方云上提供，随后会在Nutanix Xi Cloud和Google Cloud Platform上提供。