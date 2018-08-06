Gartner魔力象限显示，谷歌微软在公有云存储上高歌猛进

Gartner公布的公有云存储提供商魔术象限显示，AWS正在逐渐失利，而谷歌和微软则取得了一些进展。

Gartner公布的公有云存储提供商魔术象限显示，AWS正在逐渐失利，而谷歌和微软则取得了一些进展。

Gartner分析师指出，与主要竞争对手的多区域对象存储服务相比，谷歌的可用性一直是更高的，网络性能也明显更好。

从Gartner企业客户的认知度和新增业务来看，谷歌在过去12个月中一直在取得进展。

Oracle因其裸机块存储服务的“高性能”而受到称赞，该服务通过采用非易失性存储器（NVMe）和基于SSD的存储来实现高性能。相比竞争对手复杂的模型来说，Oracle的服务具有可预测的性能和简化的定价更受欢迎。

中国公有云供应商腾讯没有被Gartner魔力象限纳入，因为它不提供全球7x24小时的电话支持。

去年魔力象限中的其他9家供应商也出现在今年的象限中，来自去年的超自然多边形的其他九家供应商都出现在2018年，其中一些位置发生了较大变化。

浅蓝色圆圈表示去年的位置，深蓝色表示2018年的位置，箭头表示移动的方向。

关于阿里巴巴Gartner指出，阿里巴巴的一些产品并不是付费即用型的云计算弹性模型，而是“虽然采用了亚马逊S3 API，但由于是阿里巴巴实施的，所以更难采用”。

Gartner还表示，目前中国以外的市场还没有接纳阿里巴巴的云计算。

至于AWS，Gartner表示，尽管固态硬盘的价格迅速下降，但“AWS的通用SSD（称为gp2）的价格自2014年以来并未下降过”。

Gartner还指出，它很难击败谷歌和微软——以及在中国击败阿里巴巴。

“AWS存储服务往往需要一系列复杂技能才能发挥最佳作用，而这些技能往往是很多企业所缺乏的，”Gartner补充说。

Gartner分析师还指出，围绕IBM云存储产品的下一代基础设施（NGI）“延迟明显......新的NGI没有测试版或面市日期”，并补充说：“在其云IaaS业务的发展过程中，IBM反复遇到的工程挑战对其上市时间产生了负面的影响。”

Gartner对微软表示赞赏，称微软率先计划提供以本地部署为主的存储产品，作为原生的公有云服务，例如NetApp的网络文件系统服务。但随之而来的是：“NetApp ONTAP有一个纵向扩展架构，尚未在公有云IaaS提供商的横向扩展环境中得到验证”，以及“微软的云区域组合在基础设施和设施数量方面并不总是与其他提供商的组合相匹配......在某些地区，Azure的存储服务最近出现了严重的停机时间。”

“到目前为止，Azure Stack和Azure公有云存储产品之间没有集成点，Azure Files仍然不支持Active Directory，也不支持SSD。”

至于Virtustream，Gartner称其Storage Cloud在失去最大一个客户之后“开始缩减容量”，并且“管理层有重大变动，短期内存在挑战”。

Gartner补充说：“Virtustream Storage Cloud的主要用例包括从Dell EMC的本地存储产品到公有云的备份、归档和分层......而这个面向本地存储（包括Dell EMC产品）收入方面不断下滑的市场让本就微小的市场机会变得更加严峻。 “

明年，我们期待看看阿里巴巴是否会进入领导者象限，加入AWS、微软和谷歌的阵营。